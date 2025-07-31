Son gün telaşı: 20 bin lira ödememek için saatlerce beklediler: Uzun kuyruklar oluştu

2016 yılından bu yana süren eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde sona gelindi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tanınan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak.
Başlangıcı 1 Ocak 2016 olan yenileme süresi, vatandaşların işlemlerini tamamlaması için üç kez uzatılmıştı. Ancak tüm uyarılara rağmen birçok kişi işlemlerini son güne bıraktı. Nüfus müdürlüklerinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Müdürlük personeli yoğun başvurulara karşı mesaiye kaldı.
Bugün içinde başvuran vatandaşlar sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak bu süreyi kaçıranlar için durum oldukça maliyetli olacak. Yarın itibarıyla B sınıfı bir sürücü belgesi için 7.438 TL ödenmesi gerekecek. Ayrıca eski belgesi geçersiz sayılacak kişilere cezai işlem uygulanacak. Yenileme ve ceza dahil toplam tutar 20.416 TL’ye kadar çıkabilecek.
Ehliyet yenilemek için Çankaya Nüfus Müdürlüğü’ne gelen Mehmet Gülden, “Nasıl olsa bir ara hallederiz dedik ama yanlış yapmışız” diyerek pişmanlığını ifade etti. Bir başka vatandaş Ayşe Ergun ise sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar başvuru yapamadığını belirtti. Müdürlüklere randevusuz gelenlerin sayısı da oldukça fazla.
Ehliyet yenilemek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:
Yoğunluk nedeniyle işlemlerin tamamlanmasında gecikmeler yaşanabiliyor. Yetkililer, işlemlerin kolaylaştırılması için belgelerin eksiksiz getirilmesi gerektiğini hatırlattı.