Son gün telaşı: 20 bin lira ödememek için saatlerce beklediler: Uzun kuyruklar oluştu

2016 yılından bu yana süren eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde sona gelindi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tanınan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak.

SÜRE 3 KEZ UZATILMIŞTI

Başlangıcı 1 Ocak 2016 olan yenileme süresi, vatandaşların işlemlerini tamamlaması için üç kez uzatılmıştı. Ancak tüm uyarılara rağmen birçok kişi işlemlerini son güne bıraktı. Nüfus müdürlüklerinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Müdürlük personeli yoğun başvurulara karşı mesaiye kaldı.

BUGÜN 15 TL, YARIN 7.438 TL

Bugün içinde başvuran vatandaşlar sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak bu süreyi kaçıranlar için durum oldukça maliyetli olacak. Yarın itibarıyla B sınıfı bir sürücü belgesi için 7.438 TL ödenmesi gerekecek. Ayrıca eski belgesi geçersiz sayılacak kişilere cezai işlem uygulanacak. Yenileme ve ceza dahil toplam tutar 20.416 TL’ye kadar çıkabilecek.

“SON GÜNÜ BEKLEYEREK HATA YAPTIK”

Ehliyet yenilemek için Çankaya Nüfus Müdürlüğü’ne gelen Mehmet Gülden, “Nasıl olsa bir ara hallederiz dedik ama yanlış yapmışız” diyerek pişmanlığını ifade etti. Bir başka vatandaş Ayşe Ergun ise sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar başvuru yapamadığını belirtti. Müdürlüklere randevusuz gelenlerin sayısı da oldukça fazla.

GEREKLİ BELGELER NELER ?

Ehliyet yenilemek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

Eski tip sürücü belgesi

15 TL yenileme ücreti

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

Yoğunluk nedeniyle işlemlerin tamamlanmasında gecikmeler yaşanabiliyor. Yetkililer, işlemlerin kolaylaştırılması için belgelerin eksiksiz getirilmesi gerektiğini hatırlattı.