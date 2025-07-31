Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Son gün telaşı: 20 bin lira ödememek için saatlerce beklediler: Uzun kuyruklar oluştu

Ehliyet yenilemede son gün geldi. Eski tip sürücü belgesini yenilemek için sürücülere tanınan süre bugün sona eriyor. Süre dolduğunda bu belgeler geçersiz sayılacak, ve yenileme ücretleri ciddi oranda artacak. Son günü bekleyen vatandaşlar ise nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 16:55

2016 yılından bu yana süren eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde sona gelindi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tanınan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak.

SÜRE 3 KEZ UZATILMIŞTI

Başlangıcı 1 Ocak 2016 olan yenileme süresi, vatandaşların işlemlerini tamamlaması için üç kez uzatılmıştı. Ancak tüm uyarılara rağmen birçok kişi işlemlerini son güne bıraktı. Nüfus müdürlüklerinde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Müdürlük personeli yoğun başvurulara karşı mesaiye kaldı.

Son gün telaşı: 20 bin lira ödememek için saatlerce beklediler: Uzun kuyruklar oluştu

BUGÜN 15 TL, YARIN 7.438 TL

Bugün içinde başvuran vatandaşlar sadece 15 TL ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak bu süreyi kaçıranlar için durum oldukça maliyetli olacak. Yarın itibarıyla B sınıfı bir için 7.438 TL ödenmesi gerekecek. Ayrıca eski belgesi geçersiz sayılacak kişilere cezai işlem uygulanacak. Yenileme ve ceza dahil toplam tutar 20.416 TL’ye kadar çıkabilecek.

Son gün telaşı: 20 bin lira ödememek için saatlerce beklediler: Uzun kuyruklar oluştu

“SON GÜNÜ BEKLEYEREK HATA YAPTIK”

Ehliyet yenilemek için Çankaya ’ne gelen Mehmet Gülden, “Nasıl olsa bir ara hallederiz dedik ama yanlış yapmışız” diyerek pişmanlığını ifade etti. Bir başka vatandaş Ayşe Ergun ise sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar başvuru yapamadığını belirtti. Müdürlüklere randevusuz gelenlerin sayısı da oldukça fazla.

Son gün telaşı: 20 bin lira ödememek için saatlerce beklediler: Uzun kuyruklar oluştu

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenilemek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

  • Eski tip sürücü belgesi
  • 15 TL yenileme ücreti
  • Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
  • Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
  • MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi

Yoğunluk nedeniyle işlemlerin tamamlanmasında gecikmeler yaşanabiliyor. Yetkililer, işlemlerin kolaylaştırılması için belgelerin eksiksiz getirilmesi gerektiğini hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkinci el otomobilin gözdesi oldular! Galericiler açıkladı: En çok bu araçlar satılıyor
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çifte zam yolda: Benzin ve motorinde artış bekleniyor
ETİKETLER
#sürücü belgesi
#nüfus müdürlüğü
#ehliyet yenileme
#ehliyet yenileme
#Ehliyet Yenileme Ücreti
#Son Tarih
#Indirimli Başvuru
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.