Son seçim anketi açıklandı! İki parti arasındaki fark 6,3 puan

Gündemde bir seçim olmamasına karşın anket şirketleri yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Optimar Araştırma son anket çalışmasının sonuçlarında elde edilen verileri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı.
Birinciyle ikinci parti arasında 6,3 puanlık fark dikkat çekerken yüzde 7 barajını 5 partinin geçtiği görülüyor.
Şirketin CATI yöntemiyle gerçekleştirdiği ve toplam 2 bin kişiyle yapılan ankete göre AK Parti birinci sırada yer aldı.
İkinci sıradaki CHP'nin oy oranı ise yüzde 28,9 olarak kayda geçti.
İşte Optimar Araştırma anketinde seçmenin tercihi ve oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:
AK Parti %33,6
CHP %28,9
DEM Parti %10,8
İYİ Parti % 8,9
MHP %8,3
YRP %2,2
Zafer Partisi %2,2
BBP %1,1
A Parti %1,0
Diğer %3,0
n=2000 | CATI | %95 GA | ±2,19