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 | Merve Yaz

Son yapılan anket ortaya koydu! Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu

Yapılan son kamuoyu anketi, vatandaşların en büyük endişesinin ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu ortaya koydu. Asal Araştırma tarafından yapılan anket, halkın yüzde 61,2’sinin geçim sıkıntısını en büyük problem olarak gördüğünü gösterdi. İşsizlik, adalet ve eğitim gibi konular ise ekonomik krizin ardından geliyor.

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Son yapılan anket ortaya koydu! Türkiye'nin en önemli sorunu belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 14:25

Türkiye’de ekonomik krizle derinleşen yoksulluk ve artan siyasi baskılar, erken seçim ihtimalini yeniden gündeme getirirken, anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Kamuoyunun nabzını tutan bu anketler, hem siyasi liderlerin beğeni oranlarını hem de ülkenin en önemli sorunlarını ortaya koyuyor.

Son olarak, Asal Araştırma tarafından 15-22 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan ankette, 2000 vatandaşa "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" sorusu yöneltildi.

İŞSİZLİK VE EĞİTİM DE LİSTEDE

Yanıtlara göre; vatandaşların yüzde 61.2'si buna "Ekonomi/Hayat Pahalılığı" derken, yüzde 6.3'ü "İşsizlik", yüzde 5.8'i de "Adalet" dedi. "Eğitim" diyenlerin oranı yüzde 2.7, "Terör" diyenlerin oranı yüzde 2.4 ve "Göç sorunu/Mülteci" diyenlerinki ise yüzde 2.2 oldu.

Vatandaşların yüzde 2'si "Hükümet" derken, yüzde 1.3'ü "Güvenlik/Asayiş", yüzde 1.2'si ise "Muhalefet" dedi. Yüzde 1'er oranında iki kesim de soruya "Sağlık Sistemi" ve "Kürt Sorunu" olarak yanıt verdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?
27/12/2024 tarihli ve 32765 sayılı Resmi Gazete'de "Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı" yayımlandı. Buna göre, 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı; brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlenmiştir.
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#Ekonomi
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