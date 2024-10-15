Sonunda güçlü bir sayı çıktı! Euro Bölgesi sanayi üretimi ağustos ayında yükseldi

15 Ekim 2024 14:30 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:36

Avro Bölgesi sanayi üretimi ağustos ayında arttı. Üretimde aylık bazda %1,8'lik güçlü bir artış, bazı olumsuz anket sonuçlarının ardından üçüncü çeyrek büyüme beklentilerine bir miktar destek sağladı ancak sanayi sektörü için uzun vadeli sorunlar henüz çözülmedi.

Avro Bölgesi Sanayi Üretimi​ Ağustos ayında beklendiği gibi aylık bazda yüzde 1,8 arttı. Eurostat'ın Salı günü yayınladığı son verilere göre, Avro Bölgesi'nin sanayi sektörü faaliyetleri Ağustos ayında toparlanma kaydetti.

ÜRETİM ARTIŞINDA ALMANYA​ ETKİSİ

Avrupa Birliği'nin istatistik ofisi Eurostat'ın ilk tahminlerine göre , Ağustos 2024'te Temmuz 2024 ile karşılaştırıldığında mevsimsel olarak düzeltilmiş sanayi üretimi Avro Bölgesi'nde %1,8, AB'de ise %1,3 arttı . Temmuz 2024'te sanayi üretimi Avro Bölgesi'nde % 0,5 , AB'de ise %0,3 düştü.

Avro bölgesi endüstrisinden güçlü bir sayı geldi. Üretim artışı, Ağustos ayında üretimi %3,3 oranında artıran ve Temmuz ayındaki %3,3'lük düşüşten kaynaklanan kayıpları silen Almanya tarafından yönlendirildi. Fransa​ ve Hollanda​ da aylık bazda %1,4 ve %2,2 oranında hızlı büyüme yaşadı. Bu çeyrek ortası büyüme atağı, ekonomik büyümeye ilişkin zayıflayan anket verisi kanıtlarından yola çıkarak baskı altında olan çeyrekteki ekonomik aktiviteyi desteklemede yardımcı olması bekleniyor.

Yine de, yılın geri kalanı için endüstriye ilişkin beklentiler zayıf kalmaya devam ediyor. Avro bölgesi endüstrisi için endişe listesi şu anda uzun ve Çin'den artan rekabetten değişken enerji maliyetlerine, işgücü kıtlığına ve tedarik zinciri belirsizliklerine kadar uzanıyor. Bu, bu noktada sektör için canlı bir toparlanmanın başlangıcını görmenin oldukça zor olduğu anlamına geliyor.

Avro bölgesinde Ağustos 2024'te Temmuz 2024'e kıyasla sanayi üretimi;

Ara mallarda %0,3 düşüş,

enerjide %0,4 artış,

sermaye malları için %3,7 oranında artış,

Dayanıklı tüketim mallarında %1,7 artış,

Dayanıklı olmayan tüketim mallarında ise %0,2 artış yaşandı.

AB'de endüstriyel üretim

Ara mallarda %0,2 oranında düşüş,

enerji için %0,2 artış,

sermaye malları için %3,6 arttı,

Dayanıklı tüketim mallarında %1,4 artış,

Dayanıklı olmayan tüketim mallarında ise %0,4 düşüş yaşandı.

En yüksek aylık artışlar İrlanda'da (%4,5), Almanya'da ve Litvanya'da (%3,3) ve Malta'da (+2,7) kaydedildi . En büyük düşüşler ise Lüksemburg'da (%9,2), Hırvatistan'da (%4,6) ve Danimarka'da (%4,5) görüldü.

Avro bölgesinde Ağustos 2024'te, Ağustos 2023'e kıyasla sanayi üretimi;

Ara mallarda %2,7 düşüş,

Enerjide %2,6 artış,

sermaye malları için %0,2 oranında artış,

Dayanıklı tüketim mallarında %4,8 düşüş yaşandı,

Dayanıksız tüketim mallarında ise %2,0 artış yaşandı.

AB'de endüstriyel üretim

Ara mallarda %2,4 düşüş,

Enerjide %2,2 artış,

sermaye malları için %0,2 oranında artış,

Dayanıklı tüketim mallarında %3,9 düşüş yaşandı,

Dayanıksız tüketim mallarında ise %3,1 artış yaşandı.

En yüksek yıllık artışlar İrlanda'da (+%15,8), Danimarka'da (+%10,7) ve Slovenya'da (+%7,2) kaydedildi . En büyük düşüşler Lüksemburg'da (-%11,7), Estonya'da (-%6,0) ve Macaristan'da (-%4,2) görüldü.