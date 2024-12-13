Soruşturma tamamlandı: Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!

13 Aralık 2024 15:08 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:39

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık, Google International, Google Ireland ve Alphabet'ten oluşan ekonomik bütünlüğe toplamda 2,61 milyar TL'lik rekor ceza kesti.

Rekabet Kurulu, Google​ Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) Rekabet Kanunu’nun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Karar doğrultusunda Google’a 2 milyar 607 milyon 563 bin 963 TL idari para cezası verildi.

REKABET KURULU'NDAN GOOGLE'A REKOR CEZA

Kurul tarafından yapılan açıklamada, şirketin talep taraflı platform (DSP) hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ifade edildi. Ancak, "DSP hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi DSP’lerinden gelen envanter satın alma taleplerini kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine ilettiği" iddiası kapsamında herhangi bir ihlal tespit edilmediği ve bu nedenle bu hususta bir ceza verilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Öte yandan, Google’ın reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetini kullanarak kendi arz tarafı platform hizmetlerine haksız avantaj sağladığına karar verildi. Bu ihlal nedeniyle şirkete ağır bir idari para cezası uygulanırken, etkin rekabet koşullarını sağlamak adına gerekli tedbirleri yerine getirmesi için 6 ay süre tanındı. Belirtilen sürede yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise günlük idari para cezası uygulanacağı açıklandı.