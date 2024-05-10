Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam kulisi! Eylül ayını işaret etti

10 May 2024 15:37 - Güncelleme : 10 May 2024 17:57

2024 yılının Ocak ayında Asgari ücrete yapılan zam sonrası yıl içinde ara zam yapılmayacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlarken gündemlerinde asgari ücrete ara zam olmadığını belirtti. Ancak Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zamla ilgili kulis bilgisi geldi.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KULİSİ!

Temmuz ayında emekli ve memur, memur emeklilerine enflasyon artı toplu sözleşme zammı yapılacak. İsa Karakaş, Temmuz ayına kadar enflasyon oranın düşeceğini söyledi. Merkez Bankasının açıklamaları üzerinden konuşan Karakaş, enflasyon beklentisinin yüzde 26 olacağını belirtti. Hükümetin asgari ücrete zam yapılmaması taktirde asgari ücretle geçinen vatandaşın 2025 yılının Şubat ayına kadar 17 bin TL ile geçinmek zorunda kalacağını hatırlattı. Karakaş, "açlık sınırı 20 bin TL'ye yaklaşmışken asgari ücretin 17 bin TL'nin altında kalması yasal düzenlemenin ruhuna ve özüne aykırıdır. Enflasyonla mücadele ediyoruz ancak bu enflasyonun yükünü sadece çalışanlara yüklenmemesi gerekiyor" dedi.

EYLÜL AYINDA ZAM GELEBİLİR!

Faiz lobisinin çok fazla kazandığı bir dönemde, emekli ve çalışanların bu yükü taşımasının doğru olmadığının altını çizen Karakaş, bunun paylaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Karakaş, hükümetin ve ana muhalefet partisinin asgari ücret ara zammına olumlu baktıkları ancak ekonomi yönetiminin tavrının olumsuz olduğunu belirtti. Ancak İsa Karakaş, doğal gaz ve elektrik gibi kamu zamlarının ertelendiğini belirtti.

Karakaş, "bu zamlar Haziran ayında enflasyon açıklandıktan yansıtılabilir. Zamlar kamu oyuna yansıtıldığı taktirde Eylül ayı gibi Asgari ücrete bir ara zam gelebilir. Bu yönde duyumlar aldık. Çünkü emekli ve memura yapılacak zam sonrası oranlar değişecek bu da genel zamlara yansıyacak. Kulis bilgisi olarak bu tarz duyumlar aldık" dedi.