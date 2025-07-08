Sözleşmeli personellerin maaş tavanları belli oldu: Bakan Şimşek imzaladı!

Temmuz ayı ile birlikte sözleşmeli personellerin maaş tavanları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan genelge, milyonları ilgilendiren yeni rakamları netleştirdi.

Kamuda görev alan sözleşmeli personellerin ücret tavanları belli oldu. Yüzde 15.57 oranında zam alan sözleşmeli personellerin yeni alacakları maaşlar da böylece kesinleşti.



Ayrıca sözleşmeleri bu yıl sonu tamamlanacak olan personeller için 15 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için 15 Aralık 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31'i kadar, ek ödemenin de 17/31'i kadar ödeme yapılacak.



İşte unvanlara göre sözleşmeli personellerin tavan ücretleri…