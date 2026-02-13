Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sözleşmeliye kadro yolu açıldı: Kim, hangi memur kadrosuna geçecek?

Şubat 13, 2026 11:01
1
Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadroları

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadrolarının listesi açıklandı. Sözleşmeli personel memur kadrosuna nasıl geçecek? İşte unvan unvan yeni liste!

2
Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadroları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 

3
Sözleşmeli personel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Sözleşmeli personel" maddesi kapsamına giren personelden, aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanların atanacakları kadro unvanlarının yer aldığı listeye yer verildi.
 

4
52 sözleşmeli personel

Listede, 52 sözleşmeli personel pozisyon unvanının atanacağı memur kadro unvanı ve hizmet sınıfı belirtildi.
 

5
Diğer Sağlık Personeli

Buna göre, "Diğer Sağlık Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatına göre ihdasına, vizesine veya açıktan alım iznine ilişkin karar ya da işlemde belirleme yapılmamışsa, personel alım ilanında "Perfüzyonist", "İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)", "Odyolog", "Dil ve Konuşma Terapisti", "Sağlık Teknisyeni" ve "Veteriner Sağlık Teknisyeni" hizmetlerinde kullanılacağı belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Bunların dışında kalanlar ise "Sağlık Memuru" unvanlı kadrolara geçirilecek.
 

6
Diğer Teknik Hizmet Personeli

"Diğer Teknik Hizmet Personeli" unvanlı pozisyonlardan, ilgili mevzuatında özel bir belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında "Kimyager", "Fizikçi", "İstatistikçi" ve "Grafiker" olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak. Diğerleri ise Teknik Hizmetler Sınıfına ait "Uzman" unvanlı kadrolara geçirilecek.
 

7
personel alım ilanı

"Destek Personeli" unvanlı pozisyonlardan da ilgili mevzuatında belirleme bulunmayan ve personel alım ilanında "Şoför", "Aşçı", "Bahçıvan", "Hastabakıcı" ve "Gassal" olarak istihdam edileceği belirtilenler, sırasıyla bu unvanlı kadrolara atanacak, diğerleri ise "Hizmetli" unvanlı kadrolara geçirilecek.

 

8
memur sözleşmeli personel

Karar, 29 Kasım 2025'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.