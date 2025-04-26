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Ekonomi
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 | İrem Çınar

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu "BB-", görünümü "durağan" olarak sabit bıraktı.

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S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 09:33

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, ülkenin "B" olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU GEÇEN YIL 2 KEZ ARTIRMIŞTI

Türkiye ekonomisine dair risklere de işaret edilen açıklamada, durağan görünümün mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerilimler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilgili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşü yansıttığı vurgulandı.
Açıklamada, ülke ekonomisine dair büyüme tahminine de yer verilirken, Türkiye'de bu yıl yüzde 2,7 ve 2026'da yüzde 2,9 gayrisafi yurt içi hasıla büyümesi beklendiği aktarıldı.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P, geçen yıl Türkiye'nin kredi notunu Mayıs ve Kasım'daki iki toplantısında da artırmıştı. Kasım'daki değerlendirmede, TCMB’nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı

istikrara kavuşturmasını, enflasyonu düşürmesini, rezervleri yeniden inşa etmesini ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasını sağladığı belirtilmişti.

MOODY'S GÜNCELLEME YAPMADI

Diğer derecelendirme kuruluşu Moody's, Ocak ayı toplantısını pas geçerek Türkiye'nin kredi notunda güncelleme yapmamıştı. Moody's son olarak 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak 'B3'ten 'B1'e yükseltmiş, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumuştu.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings ise Şubat'taki değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etmişti.

Türkiye'nin 2025 yılının kalanında not takvimi şu şekilde:

16 Mayıs 2025 CI
30 Mayıs 2025 Scope
25 Temmuz 2025 Fitch ve Moody's
17 Ekim 2025 S&P Global

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Sıkça Sorulan Sorular

Standart poors ne demek?
Standard & Poor's (S&P), merkezi ABD'de New York'ta bulunan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşudur. S&P, 1860 yılında Henry Varnum Poor tarafından kuruldu.
ETİKETLER
#Türkiye
#S&P Global
#Kredi derecelendirme kuruluşu
#Ekonomi
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