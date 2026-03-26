Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncelledi. Kuruluş, özellikle enerji maliyetlerindeki artış ve ocak ayında yapılan asgari ücret zammının beklenenden daha güçlü etkisi nedeniyle, 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4’ten yüzde 28,9’a yükseltti.

HABERİN ÖZETİ S&P’den Türkiye analizi! İşte enflasyon ve dolar beklentisi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisine ilişkin güncellenen beklentilerinde enflasyon tahminini yükseltirken, faizlerde aşağı yönlü seyir, işsizlikte sınırlı toparlanma ve dolar/TL'de artış öngörüyor. S&P, enerji maliyetlerindeki artış ve asgari ücret zammının etkisiyle 2026 yılı ortalama enflasyon tahminini yüzde 23,4'ten yüzde 28,9'a yükseltti. Tüketici enflasyonunun 2027'de yüzde 18,4'e, 2028'de yüzde 13,7'ye ve 2029'da yüzde 12,7'ye ineceği tahmin ediliyor. Politika faizinin 2026 sonunda yüzde 32,5 seviyesinde olacağı, 2027'de yüzde 25,0'a, 2028 ve 2029'da ise yüzde 12,5'e gerileyeceği öngörülüyor. İşsizlik oranının 2026'da yüzde 8,6 olacağı ve 2029'a kadar kademeli biçimde yüzde 8,0'e gerileyeceği bekleniyor. Ortalama dolar/TL kurunun 2026'da 46,63, 2027'de 52,19, 2028'de 54,13 ve 2029'da 55,88 olacağı tahmin ediliyor.

Bu revizyon, enflasyonla mücadelede sürecin sanılandan daha zorlu ilerlediğine işaret ediyor. Açıkçası, S&P’nin tablosu kısa vadede rahat bir görünüm sunmuyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR AMA YAVAŞ

S&P’ye göre enflasyon önümüzdeki yıllarda kademeli olarak gerileyecek. Ancak bu düşüş, beklenenden daha yavaş olacak gibi duruyor.

Kuruluşun tahminlerine göre tüketici enflasyonu 2027’de yüzde 18,4’e, 2028’de yüzde 13,7’ye ve 2029’da yüzde 12,7’ye inecek. Yani enflasyonda bir normalleşme beklentisi var, ama bu süreç hızlı değil; zamana yayılmış bir dengelenme öngörülüyor.

FAİZLERDE AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda politika faizine ilişkin beklentiler de yer aldı. Buna göre faiz oranının 2026 sonunda yüzde 32,5 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Sonraki yıllarda ise daha belirgin bir geri çekilme bekleniyor. S&P, politika faizinin 2027’de yüzde 25,0’a, 2028’de yüzde 12,5’e ve 2029’da yine yüzde 12,5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Faiz tarafındaki bu tahmin, enflasyondaki düşüş beklentisiyle paralel bir çerçeve çiziyor. Yine de tablo, para politikasında temkinli bir geçişe işaret ediyor.

İŞSİZLİKTE SINIRLI TOPARLANMA BEKLENTİSİ

İş gücü piyasasında ise daha ölçülü bir iyileşme öne çıkıyor. S&P’ye göre işsizlik oranı 2026’da yüzde 8,6 seviyesinde olacak.

Bu oranın 2029’a kadar kademeli biçimde yüzde 8,0’e gerilemesi bekleniyor. Büyük bir kırılmadan çok, sınırlı bir toparlanma beklentisi dikkat çekiyor.

DOLAR/TL TAHMİNİNDE YUKARI YÖNLÜ TABLO

Kur tarafında ise artış eğiliminin süreceği öngörülüyor. S&P’nin tahminlerine göre ortalama dolar/TL kuru 2026’da 46,63, 2027’de 52,19, 2028’de 54,13 ve 2029’da 55,88 olacak.

Yıl sonu tahminleri de yukarı yönlü seyrin süreceğini gösteriyor. Buna göre dolar/TL’nin yıl sonunda 2026’da 48,50, 2027’de 53,00, 2028’de 55,00 ve 2029’da 57,00 seviyesine ulaşması bekleniyor.