SPK açıkladı: Yatırım fonlarına yeni düzenleme geldi

23 Kasım 2024 17:07 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 17:14

SPK'dan para piyasası fonlarına yeni DİBS şartı getirildi. Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 10'una devlet iç borçlanma senetlerinde yatırım düzenlemesi geldi.

SPK ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü atandı! Kim olduğu merak edildi

SPK ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü atandı! Kim olduğu merak edildi

SPK​'dan yatırım fonlarına ilişkin yeni şart duyuruldu. Yapılan değişiklikle para piyasası fonları portföyünün asgari yüzde 10'una devlet iç borçlanma senetlerinde yatırım düzenlemesi getirildi.

PARA PİYASASI FONLARINA YENİ DİBS DÜZENLEMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu​ (SPK), fon rehberinde yapılan değişiklikler ile sorumlu yönetim ilkeleri rehberi düzenlemesine ilişkin duyuru yayımladı.

Yapılan değişiklikle "Tanımlar" başlıklı bölümüne Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) ilişkin kısaltma eklenmesine karar verilirken katılım fonlarının yatırım stratejilerinin risk değerine göre farklılaştırılabilmesine imkan tanındı.

Para piyasası fonlarının unvanında katılım ifadesi bulunan fonlar hariç portföyünün asgari yüzde 10’unun devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi, fon promosyon başvurularının TSPB tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, birim pay değerini belirli dönemlerde hesaplayan yatırım fonları​ tarafından günlük referans fiyat açıklanmasına ilişkin esasların belirlenmesi, sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi'nin düzenlenmesi nedeniyle Fon Rehberi’nin (13.) numaralı maddesinin yürürlükten kaldırılması yönünde değişiklikler yapıldı.

Para piyasası fonları tarafından bu sınırlamaya 28 Şubat 2025 tarihine kadar uyum sağlanmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Söz konusu sınırlamaya ilişkin olarak fon bilgilendirme dokümanlarında yapılacak değişiklikler ile gerek görülmesi halinde karşılaştırma ölçütü/eşik değerde yapılacak değişiklikler SPK'nın onay şartı aranmadan, Fon Tebliği’nde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konacak.

Para piyasasının toplam fon büyüklüğü son verilere göre yaklaşık 1,1 trilyon TL civarında. Uygulamayla devlet iç borçlanma senetlerine 110 milyar TL'lik DİBS talebi olacak.