SPK halka arzlar hakkında yeni bir adım attı! Dağıtım esaslarında yeni düzenleme

20 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 12:41

SPK'den halka arzlara ilişkin yeni düzenleme geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), payların ilk halka arzında uygulanacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarına ilişkin kurul ilke kararlarını paylaştı. SPK’nın halka arz ilkeleri ve uygulamaları değişti.

SPK​'nın yeni halka arz​ düzenlemeleri açıklandı. Halka arz ilkeleri ve uygulamaları değişti. Payların ilk halka arzında uygulanacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarına ilişkin kurul ilke kararları belli oldu.

HALKA ARZ İLKELERİ VE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

SPK, ilk halka arzlarda yatırımcı taleplerini daha etkin karşılamak amacıyla yeni bir adım attı. Düzenlemeyle hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara yönelik dağıtım esasları değişti.

Başlıca düzenlemeler arasında borsada satış zorunluluğu, kurumsal yatırımcılara özel dağıtım, yurt dışı yatırımcılar için taahhütname, satış kısıtlamaları gibi başlıklar yer aldı.

Düzenlemeye ait başlıca maddeler şöyle;

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL ve altında olan halka arzlarda, borsada satış yöntemi uygulanması zorunlu hale getirildi.

Yurt içi kurumsal yatırımcı grubu için yapılan dağıtımlarda, tahsis edilen payların en az yüzde 50'si yatırım fonlarına, emeklilik yatırım fonlarına ve/veya otomatik katılım sistemi emeklilik yatırım fonlarına ayrılacak.

Yurt dışı yatırımcı grubuna yapılacak dağıtımlarda, dağıtım esaslarını dolanmaya yönelik bir işlem yapılması halinde, ihraççı ve halka arza aracılık eden kuruluşlar sorumlu tutulacak.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, bu payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak veya başka yatırımcı hesaplarına devredemeyecek.

Halka arz edilen ortaklığın mevcut ortakları için ise bu kısıtlama 180 gün olarak belirlendi.