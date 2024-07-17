SPK, projeden gayrimenkul yatırım fonu kurulmasına izin verdi! Projelere finansman desteği verilecek

17 Temmuz 2024 12:05 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:05

SPK, gayrimenkul yatırım fonları ve proje gayrimenkul yatırım fonlarına yönelik değişiklikleri duyurdu. Artık yeni gayrimenkul projeleri için fon kurulmasına izin verilecek. Gayrimenkulde yeni kapalıları aralayan bu değişiklikle proje fonu aracılığıyla da gayrimenkul projelerine yatırım yapılabilecek. Ancak fon portföyü, yalnızca üzerinde proje geliştirilecek olan arsalar, gayrimenkul projeleri ve ilgili para ve sermaye piyasası araçlarından meydana gelecek.

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI'NDA DEĞİŞİKLİK

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Devreye alınması planlanan proje gayrimenkul yatırım fonları ile birlikte fon altyapısı daha erişilebilir, esnek ve kapsayıcı hale gelecek.

CNBC-e'den Fırat Gazel'in haberine göre, projeden gayrimenkul yatırım fonu kurulması artık mümkün olacak.

Proje fonu aracılığıyla da gayrimenkul projelerine yatırım yapılacak. Projelere finansman desteği verilecek.

PROJELERE FİNANSMAN SAĞLANACAK

Bir şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler oransal olarak alt fonların portföylerinden karşılanacak. Ancak şemsiye fonun kuruluş giderleri ile fonların katılma payı ihraç giderleri hariç olacak.

Fona tescil edilen arsalarda ise üç yıl içinde projeye başlanması zorunluluğu gelecek.

Gayrimenkullerin menkulleşmesi ve erişilebilir hale gelmesini sağlayan gayrimenkul yatırım fonları, güvenli bir finansal yatırım modeli olarak gayrimenkul yatırımcılarının mülk edinebilmesini sağlayacak.

Yeni düzenlemeler ile birlikte, sektörde daha dinamik ve sürdürülebilir bir büyüme bekleniyor.