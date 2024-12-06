SPK'dan açığa satış yasağıyla ilgili yeni karar

06 Aralık 2024 00:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:53

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da uygulanan açığa satış yasağının 2 Ocak 2025’ten itibaren yalnızca BIST 50 endeksindeki pay piyasalarıyla sınırlı olarak kaldırılacağını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu​ (SPK), Borsa İstanbul​ AŞ pay piyasalarında uygulanmakta olan açığa satış yasağının 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren yalnızca Borsa İstanbul’un BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasalarıyla sınırlı olmak üzere kaldırılacağını duyurdu. Bu karar, SPK’nin haftalık bülteninde yer aldı.

Bültende ayrıca iki şirketin ilk halka arzına onay verildiği bildirildi. SPK, Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sümer Varlık Yönetim AŞ’nin halka arz başvurularını onayladı.

SPK, çeşitli ihlaller nedeniyle bazı kuruluşlara idari para cezası uyguladı. PineBridge Eurasia Financial Investments SARL 155 bin 567 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ 20 milyon 6 bin 514,18 lira, Nurol Portföy Yönetimi AŞ 986 bin 45,88 lira ve Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 116 bin 741 lira ceza aldı.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere internet üzerinden yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.