SPK'den borsada 3 kişiye geçici işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında yapılan işlemler sonucunda borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Geçici işlem yasağı 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere uygulanacak.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.
SPK haftalık bülteninde şu ifadelere yer verildi:
"Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 9 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."
Rabbim insallah tez zamanda sifasını verir tum hastalarımiza duacıyım saglıklı mutlu yıllar
Allahım insallah şifasını verir tez zamanda şifa bulursun saglıklı gunlere kavusursunuz tum hastalarımıza Allahtan şifa diliyorum
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kederli ailesine sabırlar niyaz ederim
Rabbim insallah tez zamanda şifasını verir insallah saglıgın kavusur
Allah şifasını verir insallah
Allah inşallah eşşafi ismi şerifiyle şifa ihsan eylesin inşallah sağlığına tekrar kavuşur
Allahım acil şifalar versin saglıklı mutlu günler nasip etsin