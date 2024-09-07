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SPK'den borsada 3 kişiye geçici işlem yasağı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Eylül 2024 10:00 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 10:03
SPK&#039;den borsada 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında yapılan işlemler sonucunda borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Geçici işlem yasağı 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere uygulanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler neticesinde, 3 kişiye 9 Eylül tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

SPK haftalık bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"​​​​​​​Pera Yatırım Holding AŞ (PEHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 9 Eylül 2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dogan 9 Şubat 2022 12:53

Rabbim insallah tez zamanda sifasını verir tum hastalarımiza duacıyım saglıklı mutlu yıllar

Dogan 9 Şubat 2022 11:02

Allahım insallah şifasını verir tez zamanda şifa bulursun saglıklı gunlere kavusursunuz tum hastalarımıza Allahtan şifa diliyorum

Gul 9 Şubat 2022 10:08

A

Gul 9 Şubat 2022 10:04

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kederli ailesine sabırlar niyaz ederim

Gul 9 Şubat 2022 09:43

Rabbim insallah tez zamanda şifasını verir insallah saglıgın kavusur

Dogan 9 Şubat 2022 09:38

Allah şifasını verir insallah

Atilla 8 Şubat 2022 14:18

Allah inşallah eşşafi ismi şerifiyle şifa ihsan eylesin inşallah sağlığına tekrar kavuşur

Rüzgar 8 Şubat 2022 13:45

Allahım acil şifalar versin saglıklı mutlu günler nasip etsin

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