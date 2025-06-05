Sporcular Maliye'nin radarında! 5,3 Milyar TL beyan edilmedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), çeşitli spor branşlarında profesyonel olarak faaliyet gösteren binlerce sporcunun beyan dışı gelirini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 5,3 milyar liralık ücret gelirinin vergiye tabi tutulmadığı ortaya çıktı.

GELİR VERGİSİ BEYAN SÜRECİ SONRASI SPORCULAR İNCELEMEYE ALINDI

Mart ayında sona eren gelir vergisi beyan dönemi sonrasında harekete geçen VDK, futbol, basketbol ve voleybol başta olmak üzere çeşitli branşlarda aktif olan 4 bin 588 sporcuyu risk analizine tabi tuttu. Risk Analiz Merkezi tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalarda açık kaynaklardan ve resmi kayıtlardan elde edilen verilerle sporcuların gerçek gelirleri analiz edildi.

BEYAN DIŞI GELİRİN 3,7 MİLYAR LİRASI FUTBOLDAN

Analizlerin sonucunda, en yüksek beyan dışı gelirin 3,7 milyar lira ile futbolcularda olduğu belirlendi. Futbolcuları, 1,15 milyar liralık beyan dışı gelirle basketbolcular takip etti. Kalan kısım ise voleybol ve diğer spor dallarında faaliyet gösteren sporculara ait.

310 SPORCUYA “İZAHA DAVET” ÇAĞRISI

Elde edilen veriler doğrultusunda, 2024 yılına ait gelirlerini eksik veya hiç beyan etmeyen 310 sporcu izaha davet edildi. Bu çağrı ile sporculardan, tespit edilen gelirler hakkında açıklama yapmaları ve beyannamelerini düzeltmeleri bekleniyor.

YABANCI SPORCULAR İÇİN KULÜPLERE KRİTİK SORUMLULUK

Sezon sonunda Türkiye'den ayrılması muhtemel olan yabancı sporcular için kulüpler uyarıldı. Bu kişilere izah davetinin ulaştırılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusunda kulüplerin iş birliği yapması talep edildi. Amaç, sözleşmesi sona eren yabancı sporcuların Türkiye'deki kazançları üzerinden vergi yükümlülüklerini yerine getirerek ülkeden ayrılmaları.

70 MİLYON LİRA VERGİ GÖNÜLLÜ OLARAK ÖDENDİ

Yürütülen sürecin etkili bir örneği olarak, Süper Lig’de forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren bir yabancı futbolcu, izaha davet sonrasında 70 milyon lira vergi ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirdi.

BAKAN ŞİMŞEK: “GÖNÜLLÜ UYUM ESAS HEDEFİMİZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılan denetimlerin amacının cezalandırmadan çok, gönüllü uyumu teşvik etmek olduğunu vurguladı. “Çok kazanan kesimlerin vergi sorumluluğunu yerine getirmesi, vergi sisteminin adaletini güçlendirir. Sporcuların izah kapsamında gerekli düzeltmeleri yapmalarını bekliyoruz. Aksi durumda cezalı tahsil yoluna gidilecek,” dedi.