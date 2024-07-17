Spot Ethereum ETF'si 23 Temmuz'da işlem görmeye başlayacak! 10 milyar dolara kadar yeni giriş çekebilir

17 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:27

Bitcoin 63 bin dolara dayandı! Trump etkisiyle Ethereum da yükseldi

Bitcoin 63 bin dolara dayandı! Trump etkisiyle Ethereum da yükseldi

Spot Ethereum ETF konusunda beklentiler yükseldi. Birkaç büyük finans kuruluşu bir Ethereum ETF'sinin piyasaya sürülmesi için yarışıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum (ETH) borsa yatırım fonları (ETF'ler) ihraç edenlere yeşil ışık yakarak bu fonların önümüzdeki Salı günü yani 23 Temmuz'da işlem görmeye başlamasına izin verdi. Bu haber piyasaları heyecanlandırdı.

SPOT ETHEREUM ETF'Sİ 23 TEMMUZ'DA İŞLEM GÖRECEK

Reuters’a göre ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), Ethereum fiyatına endeksli ETF’ler için başvuruda bulunan 8 şirketten en az 3’üne 23 Temmuz’da işlemlere başlamak için onay verecek.

BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, Hashdex ve Franklin Templeton dahil olmak üzere birçok büyük finans kuruluşu Ethereum ETF'sinin onayını ve ilk ihracını almak için yarışıyor.

23 Temmuz’da işlemlere başlamak için onay verilen bu 3 şirket; VanEck, Franklin Templeton ve BlackRock olarak lanse edildi. Bu şirketler, 23 Temmuz'a kadar yeni ETF ürünleri piyasaya sürmek için nihai prospektüslerini 16 Temmuz'a kadar sundu.

BÜYÜK SERMAYELER ÇEKEBİLİR

Piyasa tahminleri, Ethereum ETF'lerinin büyük sermaye girişleri çekeceğini gösteriyor. Analistler, Ethereum ETF'sinin yatırımcılar arasında büyük ilgi göreceğini ve lansmanından sonraki ilk birkaç ay içinde 10 milyar dolara kadar yeni giriş çekebileceğini öngördü.

İkinci büyük piyasa değeri olan Ethereum bu haberlerde 3.500 dolara yaklaşırken, en büyük piyasa değeri olan Bitcoin bir ara 65.000 dolara kadar çıktı.

Kripto yatırım firması MV Global'in yönetici ortağı Tom Dunleavy, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, Ether borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) piyasaya sürüldükten sonraki aylarda 10 milyar dolara kadar yeni giriş çekeceğini ve Ether fiyatının yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkacağını söyledi.

Kripto borsası Gemini ise bu ETF'lerin ilk altı ay içinde 5 milyar dolara kadar giriş görebileceğini tahmin etti.

Piyasa uzmanları, artık ihracına kesin gözüyle bakılan ETH ETF’leri için yüksek bir talep oluşacağını ve ilk yılda 20 milyar dolar civarı fon girişinin oluşabileceğini ifade etti.