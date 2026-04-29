Downdetector’a göre Spotify uygulamasında erişim sorunları yaşandığı biliniyor. Uygulamaya giriş yapamadıklarını ifade eden kullanıcılar, hatanın kaynağını ve sorunun çözümüne odaklanmış durumda. Günlük milyonlarca dinlenme sayısına sahip olan uygulamada zaman zaman erişim sorunları yaşanırken sorunun uzun süre devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Sorunun diğer ülkelerde de yaşandığı aktarılırken konuyla ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Spotify erişim sorunu internet ağ bağlantısı veya uygulamanın güncel olup olmamasından kaynaklanabilir. Peki Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? İşte, soruna ilişkin bilgiler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Spotify çöktü mü, son dakika neden açılmıyor? 29 Nisan 2026 Spotify sorun mu var, ne oldu? Downdetector'a göre Spotify uygulamasında erişim sorunları yaşandığı ve kullanıcıların uygulamaya giriş yapamadığı biliniyor. Spotify uygulamasında erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamadıklarını belirtiyor. Sorunun diğer ülkelerde de yaşandığı aktarılıyor. Spotify erişim sorununun internet ağ bağlantısı veya uygulamanın güncel olmamasından kaynaklanabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Uygulama hatalarını raporlayan Downdetector’a göre Spotify'da erişim sorunları yaşanıyor. Bazı kullanıcılar sorunla karşılaşmadığını ifade ederken kullanıcı raporları doğrultusunda uygulamada erişim sorunları yaşandığı biliniyor.

Spotify erişim sorununun çözümüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kullanıcılar ağ bağlantısı problemleriyle karşılaştığı için uygulama telefon, bilgisayar ve tablet gibi araçlarda kullanılmıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir. Sorun yaşayan kullanıcıların internet bağlantısını kontrol etmesi ve telefonlarının mobil marketleri üzerinden uygulamanın son sürümünü indirerek kurması tavsiye ediliyor.