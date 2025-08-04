Spotify ücretlerine zam geldi! Önümüzdeki ay faturalara yansıyacak

Dijital müzik platformu Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyat artışı Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik gibi çeşitli bölgeleri kapsayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel premium abonelik ücretinin 10,99 eurodan 11,99 euroya yükseleceği belirtildi.
Spotify, kullanıcılarına fiyat değişikliğine ilişkin bilgilendirmeleri önümüzdeki ay e-posta yoluyla iletmeyi planlıyor.
Açıklamanın ardından şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3’e yakın artış gösterdi. Spotify hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazandı.
İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Bireysel. İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Sonra ayda 59,99 TL
İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Öğrenci. İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Sonra ayda ₺32,99 TL
Duo. 79,99 TL / ay.
Aile. 99,99 TL / ay.