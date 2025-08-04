Spotify ücretlerine zam geldi! Önümüzdeki ay faturalara yansıyacak

Dijital müzik platformu Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre, fiyat artışı Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Asya-Pasifik gibi çeşitli bölgeleri kapsayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel premium abonelik ücretinin 10,99 eurodan 11,99 euroya yükseleceği belirtildi.

Spotify, kullanıcılarına fiyat değişikliğine ilişkin bilgilendirmeleri önümüzdeki ay e-posta yoluyla iletmeyi planlıyor.

Açıklamanın ardından şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3’e yakın artış gösterdi. Spotify hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında değer kazandı.

TÜRKİYE'DE SPOTİFY ÜCRETLERİ NE KADAR?

İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Bireysel. İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Sonra ayda 59,99 TL

İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Öğrenci. İlk 1 ay boyunca ücretsiz. Sonra ayda ₺32,99 TL

Duo. 79,99 TL / ay.

Aile. 99,99 TL / ay.