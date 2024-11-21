SRC Belgesi kurs ücretlerine ve cezalarına yüksek zam kapıda! Bu yıl belgeyi almayan yandı

21 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:48

SRC'e büyük zam geliyor. SRC Belgesi olmayan sürücüler için 2025 yılından itibaren yüksek cezalar uygulanacak. Sektör temsilcileri geç kalmadan SRC belgesinin 31 Aralık'a kadar alınması gerektiğini ifade ediyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60'tan fazla zam bekleniyor.

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SRC Belgesi olmadan ticari araç​ kullanan sürücüler 2025 yılında yüksek zamlarla karşı karşıya kalacak. Vergi uzmanlarına göre, 2025 yılında SRC Belgesi kurs ücretlerine ve cezalarına yüksek zam​ kapıda.

SRC KURS ÜCRETLERİNE VE CEZALARINA ZAM GELECEK

1 Ocak 2025 tarihi itibari ile kurs ücretlerine yaklaşık yüzde 60’ın üzerinde zam gelecek. Ayrıca sürücüye ve firma sahiplerine de yazılan cezalara yüzde 45 oranında YDO oranında artış bekleniyor.

2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası, sürücülere 2 bin 250 TL, işletmelere ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplamda 7 bin 929 TL iken 2025 yılında bu cezalara yüzde 45 oranında artmış olacak.

1 Ocak 2025'ten itibaren kurs ücretlerine de yaklaşık yüzde 60'tan fazla zam bekleniyor.

SRC BELGESİ İÇİN ALARM VERİLDİ

Bu kapsamda 2025 yılında, ticari taksi, öğrenci servisi, otobüs, minibüs, kamyon ve personel taşımacılığı yapan sürücüler için kötü haber var. SRC Belgesi kurs ücretlerine ve cezalarına yüksek oranda zam bekleniyor.

Ticari araç sürücüleri, SRC Belgesi'ni 31 Aralık tarihine kadar alarak zamdan etkilenmekten kurtulabilirler.

SRC BELGESİ NEDİR

SRC Belgesi,Karayolu Taşıma Kanunu’na göre ticari olan taşıtı sevk ve idare eden, eşya, kargo ve yolcu taşıyan ticari araç kullanıcılarının alması gereken mesleki yeterlilik belgesine ‘SRC’ denir. SRC Belgesi, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4, olmak üzere taşıma türüne göre kendi içerisinde bölümlere ayrılır.

SRC BELGESİ ÜCRETİ NE KADAR?

SRC belgesi ücretleri, yıldan yıla değişiklik gösterir. 2024 güncel fiyat listesi şu şekildedir:

SRC 1 Belgesi: 7.000 TL

SRC 2 Belgesi: 6.000 TL

SRC 3 Belgesi: 7.000 TL

SRC 4 Belgesi: 6.000 TL

SRC 2 ve SRC 4 Belgesi: 10.000 TL

SRC 1 ve SRC 3 Belgesi: 11.500 TL

Bu ücretlerin yanı sıra 150 TL tutarında SRC kart ücreti ve 600 TL tutarında SRC belgesi sınav harcı da vardır. Tabii SRC belgesi alımı için gerekli olan psikoteknik belgesinin her yıl güncellenen ücreti de bu ücretler bütününe dahil edilmelidir.