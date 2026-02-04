Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

SSK (4A) emekli zam farkları sorgulama 2026: 3.199 TL emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır?

SSK (4A) emekli zam farkı ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasıyla maaşını taban aylıktan 16 bin 881 lira olarak alan emeklilere 3 bin 119 lira fark ödemesi yapılıyor. Emekliler, şubelerde uzun kuyruklar oluştururken emekli maaş farkı ödemelerinin yatıp yatmadığı internet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekli zam farkı ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Emekli maaşlarını, PTT aracılığıyla alanlar fark ödemeleri yatırılıyor. Emekli maaş farkı sorgulama işlemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığıyla adım adım sorgulanabiliyor. Peki 4A SSK emekli zam farkları yattı yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 3.119 TL emekli zam farkı sorgulama yöntemi…

SSK (4A) emekli zam farkları sorgulama 2026: 3.199 TL emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 11:18

Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelen zam oranı 12,19 olmuştu. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifiyle beraber en düşük emekli aylığında zam oranı %18.48’e yükseltilerek 20 bin liraya çekildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli zam farkı ödemelerinin 4 Şubat’ta hesaplara yatırılacağı bilgisini paylaşmıştı. Yüzbinlerce emekliyi doğrudan ilgilendiren fark ödemeleri, kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Bazı illerde ödemeler erkenden hesaplara geçerken bazı illerde ise ödemeler henüz hesaplara geçmedi. Emekli zam farkı ödemesi sorgulama yöntemi ise yoğun ilgi görüyor. 4C emeklilerinin fark ödemeleri ise Ocak ayında hesaplara yatırılmıştı. Peki 3.119 TL emekli zam farkları nereden sorgulanır? İşte, fark ödemelerine ilişkin detaylar…

4A EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEMELERİ SORGULAMA 2026

4A emeklileri için 3 bin 119 lira fark ödemeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri fark ödemelerini maaş alınan bankalar aracılığıyla alabilecek.

Fark ödemesini kontrol etmek isteyen emekliler, maaş aldıkları bankanın mobil bankacılığıyla beraber sorgulama yapabilirler.

Telefonlarının mobil marketleri üzerinden maaş alınan bankanın uygulaması telefona indirilerek, müşteri numarasıyla beraber hesap oluşturulabiliyor. Emekliler, para transferleri, hesap bakiyesi ve diğer birçok bilgiye mobil bankacılık üzerinden ulaşabilirler.

SSK (4A) emekli zam farkları sorgulama 2026: 3.199 TL emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKI 3.199 TL FARK ÖDEMESİ YATTI MI?

Emekli maaş farkı ödemeleri, 4 Şubat Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatırılıyor. SSK emeklileri sorgulama işlemlerini mobil bankacılığın yanı sıra telefon bankacılığı yöntemiyle de sorgulayabiliyor. Emekli maaşı alınan bankanın müşteri hizmetleri üzerinden adımları takip ederek fark ödemesinin yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

Garanti Bankası müşteri hizmetleri numarası: 444 0 333

Akbank müşteri hizmetleri numarası: 444 25 25

Yapı Kredi müşteri hizmetleri numarası: 444 0 444

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası: 444 00 00

Halk Bank müşteri hizmetleri numarası: 0850 222 0400

Vakıfbank müşteri hizmetleri numarası: 0850 222 0724

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) müşteri hizmetleri numarası: 0850 200 0666

Denizbank Müşteri hizmetleri numarası: 0850 222 0800

Türkiye İş Bankası müşteri hizmetleri numarası: 0850 724 0724

SSK (4A) emekli zam farkları sorgulama 2026: 3.199 TL emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ’DA YENİDEN ZAMLANACAK

Emekli maaşları yılda iki kez enflasyona göre artış gösteriyor. Ocak ayında gelen zam oranı %12.19 olurken Ocak ayı enflasyonu da belli oldu. Emeklilerin ilk zam verisine göre emekliler şimdiden yüzde 4.84 zammı hak etti. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarıyla beraber SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin alacağı yeni zam oranları belli olacak.

SSK (4A) emekli zam farkları sorgulama 2026: 3.199 TL emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır?
