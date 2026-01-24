Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emekli maaş farkları 2026 ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi

4A ve 4B emekli maaş farkı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Memur emeklileri, maaşlarını Ocak ayının ilk 5 günü alırken enflasyon belli olmadığından zamsız olarak ödeme almıştı. Memur ve memur emeklisi maaşları, her ayın 15’inden itibaren hesaplandığı için 14-15 günlük fark ödemesi oluştu. En düşük emekli maaşına gelen düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilirken emeklinin maaş alt sınırı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseldi. Maaşlarını zamsız olarak alanlar ise fark ödemelerine odaklandı. 4C memur emeklisi maaş farkları 23 Ocak’tan itibaren yatırılmaya başlandı. Emekli maaş farkı sorgulama işlemi için hak sahiplerinin şubeye gitmesine gerek bulunmuyor. Peki 4A,4B ve 4C emekli maaş farkları 2026 ne zaman yatacak? İşte, maaş farkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklama…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 09:18

, ve emeklileri maaş farklarına odaklandı. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasal düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından maaşını alt sınırdan alan emeklilerde zamsız olarak ödeme almıştı. En düşük emekli aylığı, yeni çalışmayla beraber 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Emekli maaş farkı ödeme tarihleriyle ilgili beklenen açıklama Bakan ’dan gelmişti. Emekli maaş farkı ödemeleri 4C’liler için bugün başladı. Maaş farkı ödemeleri kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Tahsis numarasına göre ödeme saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki Emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaş farklı ödemelerinde son durum…

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklileri (4C) maaş farkı ödeme tarihleri belli olmuştu. Emekli Sandığı emekli maaş farkları 23 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Maaşlarını alt sınırdan alan emeklilere yönelik yasal düzenleme ise henüz tamamlanmadı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

2026 yılının Ocak-Temmuz aylarında en düşük 20 bin lira seviyesinde olacak. 4A emekli maaş farkı ödemelerinin ise yasal düzenleme tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor. En geç Şubat ayının ilk haftasına kadar 4A emeklilerine ödeme yapılacağı konuşuluyor. SGK tarafından detaylı takvim duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA

Emekli maaş farkları, PTT veya maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. 23 Ocak cuma günü fark ödemeleri 4C emeklileri yatırılmaya başlandı.

Emekli maaş farkı miktarını öğrenmek ve yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Fark ödemelerini bankalar aracılığıyla alanlar ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla birlikte sorgulama yapabilirler. Farkları, PTT aracılığıyla alacaklar ise 444 1 788 numarasından müşteri hizmetlerinden ödemeleri hakkında bilgi alabilirler.

TOPLAM 23,6 MİLYAR ÖDEME YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zam farkları ve ek ödemelerle ilgili detayları paylaştı.

4C emekli sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak. Bu ödemelere dul ve yetim aylığı ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlar da dahil ediliyor.

10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar emekli ikramiyesi fark ödemesi ve harp ve vize malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahip olan 58 bin kişye ise 1,8 milyar ek ödeme yapılacak.

ETİKETLER
#vedat ışıkhan
#emekli maaşı
#ssk
#bağ-kur
#emekli sandığı
#4a Statüsü
#Emekli Maaş Farkı
#Ekonomi
