SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emekli maaş farkları 2026 ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ödeme takvimi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaş farklarına odaklandı. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasal düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığından maaşını alt sınırdan alan emeklilerde zamsız olarak ödeme almıştı. En düşük emekli aylığı, yeni çalışmayla beraber 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Emekli maaş farkı ödeme tarihleriyle ilgili beklenen açıklama Bakan Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Emekli maaş farkı ödemeleri 4C’liler için bugün başladı. Maaş farkı ödemeleri kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Tahsis numarasına göre ödeme saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki Emekli maaş farkları yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaş farklı ödemelerinde son durum…

4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Memur emeklileri (4C) maaş farkı ödeme tarihleri belli olmuştu. Emekli Sandığı emekli maaş farkları 23 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

Maaşlarını alt sınırdan alan emeklilere yönelik yasal düzenleme ise henüz tamamlanmadı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

2026 yılının Ocak-Temmuz aylarında en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesinde olacak. 4A emekli maaş farkı ödemelerinin ise yasal düzenleme tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor. En geç Şubat ayının ilk haftasına kadar 4A emeklilerine ödeme yapılacağı konuşuluyor. SGK tarafından detaylı takvim duyurulduğunda haberimizde yer alacaktır.

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA

Emekli maaş farkları, PTT veya maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılmaktadır. 23 Ocak cuma günü fark ödemeleri 4C emeklileri yatırılmaya başlandı.

Emekli maaş farkı miktarını öğrenmek ve yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Fark ödemelerini bankalar aracılığıyla alanlar ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılıkla birlikte sorgulama yapabilirler. Farkları, PTT aracılığıyla alacaklar ise 444 1 788 numarasından müşteri hizmetlerinden ödemeleri hakkında bilgi alabilirler.

TOPLAM 23,6 MİLYAR ÖDEME YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zam farkları ve ek ödemelerle ilgili detayları paylaştı.

4C emekli sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar TL fark ödemesi yapılacak. Bu ödemelere dul ve yetim aylığı ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlar da dahil ediliyor.

10 bin 321 kişiye toplam 2,7 milyar emekli ikramiyesi fark ödemesi ve harp ve vize malulleri ile bu kapsamda aylık alan hak sahip olan 58 bin kişye ise 1,8 milyar ek ödeme yapılacak.