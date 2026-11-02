SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaş zammı 2027 hesaplaması! Ocak’ta emeklilere seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştireceğine yönelik yeni bir düzenlemeyi gündeme getirmesinin ardından emekliler için beklenti arttı. 2026 yılın Ocak ayında milyonlarca emekli, asgari ücretli, memur ve özel sektör çalışanlarının maaşları yeniden belirlenecek. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu dikkate alınarak emekli maaş zammı hesaplaması yapılacak. Son yapılan maaş zammıyla beraber en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL’ye yükseldi. TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anket’ine göre 2026 yılı sonunda enflasyon tahmini yüzde 29,63 olarak kaydedildi. Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda yeni hesaplamalar yapıldı. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş zammı 2027 Ocak’ta ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammına yönelik son gelişmeler…

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ ZAMMI 2027 NE KADAR OLACAK?

Yılbaşında emeklilere yapılacak zam oranları için şimdiden hesaplamalar yapılmaya başlandı. 2026 yılında enflasyon tahmini yüzde 29,63 olarak şekillenirken yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.08 olması öngörülüyor.

Bu durumda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 10,08 olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı da yansıtıldığında yüzde 8,02 oranında zam alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 2027 yılı bütçesini toplumsal refah ve sosyal adalet merkezinde hazırladıklarını ifade ederek emeklilerin durumunu iyileştirecek mali imkanların oluşturulduğunu ifade etti. Ocak 2027 en düşük emekli aylığının 30 bin seviyesine yaklaşması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN KRİTİK HESAPLAMA

2027 yılı bütçesinde emeklilere ayrı bir düzenleme yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına başladı.

Yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranın %10,08 ve memur emeklilerine yönelik zam oranın ise % 8,02 olacak.

Bu durumda en düşük emekli aylığı 25 bin 921 lira seviyesine yükselecek. Emekli maaşlarına yapılacak ek düzenlemeyle beraber zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için % 15 seviyelerine dayanması bekleniyor.

Hem yıl sonu enflasyon beklentisi hem de refah payı düzenlemesi dikkate alındığında en düşük emekli maaşının 27 bin 84 lira olması bekleniyor.

Ortalama 25 bin lira maaş alan SSK, Bağ-Kur emeklisine refah payı düzenlemesi ile beraber %15 zam yapılması durumunda maaşı 28 bin 750 TL olacak. Ortalama maaşı 25 bin lira ile 30 bin TL arasında olanlar tablodan maaş zammı hesaplamasına ulaşabilirler.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM SİNYALİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde memurlara, 2023 yılında yapılan seyyanen artışın emeklilere yapılabileceğini ifade etti.

Bal açıklamasında “ Ben 2023 yılında çalışan memurlarımıza yapılan bir seyyanen zam vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. bütün memurlarımıza aynı eşit rakam zam yapılmıştı. Şimdi ben aynısının emeklilerde yapılabileceğini düşünüyorum. Tek bir rakam olacağını düşünüyorum. Yani 60-70 bin lira emekli maaşı alan vatandaşımız da aynı rakamı alacak, 23 bin 500 lira alan vatandaşımız da aynı rakamı alacak.” dedi.