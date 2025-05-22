SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ne kadar enflasyon farkı yatacak? Özgür Erdursun açıkladı

2025’in ilk 6 ayındaki enflasyonun yüzde 18,09 olması bekleniyor. Bu oranla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, memur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? 2025 bayram ikramiyesi ne zaman kimlere yatırılacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kalem kalem anlattı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, açıklanan enflasyon rakamları ve öngörülen enflasyon tahminlerine göre memur ve memur emeklilerinin maaşına ne kadar zam geleceğini ve bayram ikramiyesi oranlarını hesapladı. İşte maaşlara göre enflasyon farkı oranı ve bayram ikramiyesi tutarı..

2025 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon farkı Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak. TÜİK’in açıkladığı ilk dört ayın verilerine göre enflasyon Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.



Erdursun, açıklanan ve beklenen enflasyon oranlarına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yüzde 18,09 oranında enflasyon farkı doğacağını ifade etti.

Memur ve memur emeklileri ise 2025’in ilk yarısında toplu sözleşme gereği Ocak ayında aldıkları yüzde 6’lık zamma ek olarak enflasyon farkı alacaklar. Bu durumda enflasyon farkının yüzde 12,09 olacağını vurguladı. Erdursun, buna yüzde 5’lik Temmuz zammı da eklendiğinde toplam artışın yüzde 17 civarında olmasını bekliyor.

MAAŞLARIN ZAM ORANLARI (TEMMUZ 2025)

SSK ve Bağ-Kur emeklileri:

yüzde 18.09 enflasyon farkı bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri:

Ocak ayında yüzde 6 toplu sözleşme zammı verilmişti.

Enflasyon farkı bu zamma göre hesaplanıyor:

> 18.09 - 6 = 12.09 fark

Ayrıca Temmuz için yüzde 5 toplu sözleşme zammı daha eklenecek.

Toplam artış: yüzde 17.09 civarı

Ortalama zam oranı:

Memur ve memur emeklisi: yüzde 16.97

SSK ve Bağ-Kur emeklisi: yüzde 18.09



EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 18’e yaklaşan zam oranı uygulanırsa, Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 17.000 TL ile 17.250 TL arasında olacağını ifade eden Erdursun, Halihazırda 14.469 TL üzerinde maaş alan emeklilerin de yaklaşık yüzde 18 oranında zam alacağını söyledi.

AÇLIK SINIRI ALTINDA KALANLAR ARTACAK

Temmuz ayında enflasyon farkı sonra­sında açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanların sayısı daha da artacağını söyleyen ERdursun, "TÜRK-İŞ’in Nisan ayı verilerine göre: açlık sınırı: 24.035 TL, yoksulluk sınırı: 78.292 TL. Mayıs ve haziran ayı enflasyonu sonrasında açlık ve yoksulluk sınırının daha çok artarak emek­li ve çalışanların gelirleri ile giderleri ara­sında makasın daha fazla açılacağını söyle­yebiliriz." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2 HAZİRAN’A KADAR ÖDENECEK

Erdursun, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 4.000 TL olarak belirlendiğini ve ödemeler 2 Haziran 2025 tarihine kadar yapılacağını ifade etti. Ancak bu ikramiye sadece hayatta olan emeklilere tam olarak ödenecek. Dul eş ve yetim çocuklar ise, emekli maaşından aldıkları hisse oranına göre ikramiye alacak:

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOS’TA

Erdursun: "2026-2027 ve 2028-2029 yıllarında memur ve memur emeklilerine verilecek maaş zamları, Ağustos 2025’te yapılacak toplu sözleşme görüşmeleriyle belirlenecek. Bu sözleşmeler, 2026 yılının ilk yarısında uygulanacak enflasyon farkını da doğrudan etkileyecek." dedi.

