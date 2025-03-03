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 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Banka promosyonları güncellendi: İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

2025 yılı itibarıyla, bankalar emeklilere sundukları promosyon tutarlarını güncelleyerek cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, bankaların sunduğu bu promosyonlardan yararlanabiliyor. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri?, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 15:22

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen emekliler, banka promosyonlarıyla ek gelir elde etmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarının 14.469 TL’ye yükselmesiyle birlikte bankalar, emekli müşterilerini çekmek için promosyon kampanyalarını güncelledi.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine özel olarak sunulan bu promosyonlar, yalnızca nakit ödeme ile sınırlı kalmayıp ek avantajlar da sağlıyor. Bankalar, emekli müşterilerine ücretsiz havale/EFT işlemleri, düşük faizli krediler, özel faiz oranları ve ekstra indirimler gibi ek hizmetler sunarak cazip teklifler hazırlıyor.

EMEKLİ PROMOSYONUNDAN NASIL YARARLANILIR?

Emekli maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya başvurarak promosyon talebinde bulunabilirsiniz. Çoğu banka, internet bankacılığı, mobil uygulamalar veya şubeler aracılığıyla maaş taşıma işlemlerini kolaylaştırıyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak için genellikle 3 yıl boyunca maaşınızı ilgili bankadan alma taahhüdü vermeniz gerekiyor.

EMEKLİLERE SUNULAN EK AVANTAJLAR NELER?

Bazı bankalar, promosyonun yanı sıra ek avantajlar da sunuyor:

  • Kredi kartı aidatsız kullanım
  • Fatura ödeme talimatına özel indirimler
  • Ücretsiz havale ve EFT işlemleri
  • Özel faiz oranlarıyla kredi imkanı

İşte 2025 Mart ayında emekli promosyonlarında öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar:

Akbank

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecekler. Ayrıca kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​

İş Bankası

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacak.

Maaş Aralığı

Promosyon Tutarı
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL
20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde 28.03.2024 tarihinden itibaren geçerlidir.

Şekerbank

Maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor!

Buna göre maaş aralığı:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,
10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,
15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

Yapıkredi

1 Şubat 2025 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

Vakıfbank

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı. Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecek.

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca maaşını TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

Denizbank

04.10.2024 ile 28.02.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Denizbank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

Emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere ;

0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilere ek olarak;

Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,
KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,
Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;,

0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

İNG

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING’ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilme fırsatı. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon da elde edilebilir.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL emekli maaş promosyonu,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.

Kampanya 1 Şubat - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.

Garanti Bankası

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilir.

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK'lı emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi söz konusu. Maaş tutarlarına

göre promosyon ödemeleri şöyle:

10.000 TL - 14.999,99 TL / 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

QNB

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü!

Emekli maaşını Bankamızdan alan QNB Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 1200 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hangi banka 20.000 TL promosyon veriyor?
Yapı Kredi. Emekliye 20.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
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#Emekli Haberleri
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#Banka Promosyonları
#Ekonomi
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