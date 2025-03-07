SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: Hesaplara yatacak tarihi açıkladı

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesine zam yapılması gündemde yer alıyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, masadaki üç farklı formülü değerlendirirken, yeni ikramiye tutarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Yeni emekli olanlar bu ikramiyeden faydalanabilecek mi? İşte emekli bayram ikramiyesine dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

Milyonlarca emekli ve hak sahibi için 2025 yılının ilk bayram ikramiyesi ödeme süreci başladı. Her yıl dini bayramlar öncesinde hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri, bu yıl Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ulaştırılacak. Hükümetin, emekli ikramiyelerine yönelik artış planları üzerinde çalıştığı belirtilirken, bu kapsamda üç farklı formül gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili bilinmesi gereken detayları aktardı.



KİMLER İKRAMİYE ALABİLECEK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bayram ikramiyesi, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru siviller ile onların hak sahipleri de ikramiyeden faydalanabiliyor.



Ödemeler, emeklilerin maaş miktarından bağımsız olarak eşit şekilde yapılırken, dul yetim maaşı ve iş göremezlik ödeneği alanlar için hisse oranları dikkate alınıyor. Eşinden maaş alanlar için oran yüzde 50 ila 75 arasında değişirken, yetim maaşı alanlar için bu oran yüzde 25 seviyesinde uygulanıyor.



İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

2024 yılında yapılan yüzde 50’lik artışla bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltilmişti. Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 6 bin liralık ödeme gerçekleştirilmişti. 2025 yılı için ise ikramiye tutarlarının artırılması yönünde çalışmalar sürüyor. Masadaki üç formül şu şekilde:



Enflasyon Oranında Artış: Ocak ayında belirlenen altı aylık enflasyon oranına göre artış yapılması durumunda yüzde 15.75’lik bir yükseliş bekleniyor. Bu formülde, ikramiye 3 bin 472 TL’ye çıkabilir ve yuvarlama ile 3 bin 500 TL seviyesine ulaşabilir. Böylece iki bayramda toplam ödeme 7 bin lirayı bulabilir.



Yıllık Enflasyona Göre Artış: 2024 yılı yıllık enflasyon oranı yüzde 44.38 olarak açıklandı. Eğer bu oran baz alınırsa bayram başına ödenecek tutar 4 bin 331 TL’ye yükselebilir. Yuvarlama ile rakamın 4 bin 500 TL olarak belirlenmesi gündemde. Bu durumda, toplam bayram ikramiyesi 9 bin liraya ulaşabilir.



Sabit Yüzde 50 Artış: Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış uygulanırsa, bayram başına 4 bin 500 TL ödeme yapılması ve toplamda 9 bin liranın hesaplara yatması bekleniyor. Ayrıca, ek bir düzenleme ile ikramiyenin 5 bin liraya çıkartılarak toplamda 10 bin lira olarak ödenmesi de seçenekler arasında.



YENİ EMEKLİLER DE FAYDALANACAK

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Şubat ayı sonuna kadar başvuru yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli olanlar ise yalnızca Kurban Bayramı için ödeme alabilecek.



Hükümetin, önümüzdeki iki hafta içinde yasal düzenlemeyi tamamlaması bekleniyor. Emekliler, bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplarına yatırılacak olan ikramiyelerini alabilecekler. Gelişmeler yakından takip edilirken, nihai kararın kısa süre içinde açıklanması öngörülüyor.