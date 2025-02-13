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 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi

Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli zammının ardından gözler ikramiye artışına çevrilirken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan konunun yakında gündeme geleceğini duyurdu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısında ele alınması beklenen zam oranına ilişkin tarih belli oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise emekli bayram ikramiyesinde beklenen zam oranını açıklayarak net rakam verdi.

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SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 09:33

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyesi için çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konunun Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtirken, SGK uzmanı Özgür Erdursun da zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL BAŞLADI?

Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazısında emekli bayram ikramiyesinin ilk kez 2018 yılında hayata geçirildiğini belirtti. O dönem 1.000 TL olarak belirlenen ikramiye, asgari ücretin yüzde 62,5'ine denk geliyordu. Ancak yıllar içinde yapılan artışlar, enflasyon karşısında yetersiz kaldı. 2023'te 2.000 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılan ikramiye, 2024'te asgari ücretin yalnızca yüzde 17,65’ine tekabül etti.

SGK uzmanı Erdursun’a göre, ikramiye uygulaması emekli maaşlarındaki değer kaybını telafi etmek için başlatıldı. Ancak bu destek, maaşları iyileştirmek yerine geçici bir çözüm olarak sunuldu.

2025'TE BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin 22.104 TL’ye yükseldiği 2025 yılında, ikramiyenin başlangıçtaki seviyesini koruyabilmesi için bir bayramda 13.815 TL, iki bayramda ise toplam 27.630 TL’ye ulaşması gerektiği belirtiliyor. Ancak bu rakamın ekonomik koşullar nedeniyle uygulanması beklenmiyor.

Erdursun, 2025 yılında bayram ikramiyesine yüzde 30 oranında bir artış yapılacağını öngörüyor. Bu da mevcut 3.000 TL’lik ikramiyenin 4.000 TL seviyesine çıkması anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, bayram ikramiyesi gibi geçici destekler yerine, emekli maaşlarının gerçek alım gücüne uygun şekilde artırılması gerekiyor. Son kararın Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında şekillenmesi beklenirken, emekliler ikramiye artışıyla ilgili net rakamın açıklanmasını merakla bekliyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
2018 yılında bin lira olarak verilen emekli bayram ikramiyesi 2021 yılında bin 100 liraya, 2023 yılında 2 bin liraya, 2024 yılında ise 3 bin liraya yükseltilmişti. Böylece emekli bayram ikramiyeleri ilk başlatıldığı 2018 yılından bu yana yüzde 200 zam görmüş oldu.
ETİKETLER
#bayram ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
#emekli bayram ikramiyesi
#Emekli Bayram İkramiyeleri Tutarı
#Ekonomi
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