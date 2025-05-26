SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler SGK'da

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasına göre farklı günlerde yapılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emeklilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milyonlarca emeklinin gözü, hesaplara yatırılacak bayram ikramiyesinde. İlk kez 2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyesi, emeklilerin ekonomik olarak bir nebze de olsa rahatlamasını sağlıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez yapılan bu ödemeler, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde de gündemdeki yerini aldı.

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARDA OLACAK

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Emekliler, her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayramda da ödemelerin erkenden yapılmasını bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), geçmiş yıllarda olduğu gibi ödeme takvimini bayrama yaklaşık bir hafta kala duyurması bekleniyor.

Mevcut beklentiye göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilerin ikramiyelerinin 26 Mayıs – 2 Haziran 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesinden faydalanacak olanlar yalnızca yaşlılık aylığı alan emekliler değil. İkramiye ödemeleri şu grupları da kapsıyor:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Güvenlik korucuları, terör mağduru siviller ve şampiyon sporcular

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDEME

İkramiye ödemeleri, dul ve yetim aylığı alanlara da yapılacak ancak hisseleri oranında yatırılacak. Örneğin, vefat eden eşinden dolayı yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan bir kişi 2.000 TL ikramiye alacak. Aynı şekilde yüzde 75 oranında ölüm aylığı alanlara 3.000 TL, yüzde 25 hisse oranıyla yetim aylığı alanlara ise 1.000 TL ikramiye ödenecek.

Emeklilerin ve hak sahiplerinin gözü SGK’dan yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda.