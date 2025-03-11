Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören torba yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Yapılacak bin liralık artışın maliyeti 30 milyar lirayı bulacak. İkramiyeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 09:25

Yaklaşık 16.5 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi artışı kesinleşti. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye, yüzde 33’lük bir artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Zamlı ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

BÜTÇEYE 30 MİLYAR LİRALIK EK YÜK

AK Parti tarafından hazırlanan ve emekli ikramiyelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren torba yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya dair yaptığı açıklamada, ikramiye artışının bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti. Bin liralık artışın bütçeye maliyetinin 30 milyar lirayı aştığını vurgulayan Güler, ilgili bakanlıklarla yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda tamamlandığını ifade etti.

YASAL SÜREÇ VE ÖDEME TAKVİMİ

Teklifin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceği, ardından Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşmasının beklendiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından düzenleme yürürlüğe girecek.

Bu kapsamda, emeklilere zamlı bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı öncesinde ise ikinci ikramiye ödemesi 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Böylece, bir emekli yıl içinde toplamda 8 bin lira ikramiye almış olacak.

İKRAMİYE ARTIŞI VE DAĞITIM ORANLARI

Bayram ikramiyeleri 2018 yılında 1.000 TL olarak başlatılmış, 2021’de 1.100 TL’ye, 2023’te 2.000 TL’ye ve geçtiğimiz yıl 3.000 TL’ye yükseltilmişti. Yeni düzenleme ile bu yıl 4.000 TL’ye çıkarılan ikramiye, dul ve yetim maaşı alanlara da hisse oranlarına göre ödenecek.

  • Vefat eden sigortalının eşi, çocuğu olmaması durumunda ikramiyenin %75’ini alacak.
  • Çocuk olması halinde bu oran %50 olacak.
  • Ölüm aylığı alanlara ise ikramiyenin %25’i ödenecek.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kesin ödeme tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2025 emekli bayram ikramiyesi belli oldu
Bayram ikramiyesi torba yasaya giriyor! Emeklilere 5 farklı zam formülü: İki maaş alanlar bu detayı kaçırmayın

Sıkça Sorulan Sorular

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
emeklilere zamlı bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı öncesinde ise ikinci ikramiye ödemesi 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
ETİKETLER
#Emeklilik Maaşı
#Emekli Bayram İkramiyeleri Tutarı
#Emekli Haberleri
#Emekli Bayram Ikramiyesi Ne Zaman Yatacak
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.