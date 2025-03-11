SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu

Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören torba yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Yapılacak bin liralık artışın maliyeti 30 milyar lirayı bulacak. İkramiyeler, 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Yaklaşık 16.5 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesi artışı kesinleşti. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiye, yüzde 33’lük bir artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi. Zamlı ikramiyelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

BÜTÇEYE 30 MİLYAR LİRALIK EK YÜK

AK Parti tarafından hazırlanan ve emekli ikramiyelerine ilişkin düzenlemeyi de içeren torba yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya dair yaptığı açıklamada, ikramiye artışının bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak yapıldığını belirtti. Bin liralık artışın bütçeye maliyetinin 30 milyar lirayı aştığını vurgulayan Güler, ilgili bakanlıklarla yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda tamamlandığını ifade etti.

YASAL SÜREÇ VE ÖDEME TAKVİMİ

Teklifin önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceği, ardından Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşmasının beklendiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından düzenleme yürürlüğe girecek.



Bu kapsamda, emeklilere zamlı bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Kurban Bayramı öncesinde ise ikinci ikramiye ödemesi 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Böylece, bir emekli yıl içinde toplamda 8 bin lira ikramiye almış olacak.

İKRAMİYE ARTIŞI VE DAĞITIM ORANLARI

Bayram ikramiyeleri 2018 yılında 1.000 TL olarak başlatılmış, 2021’de 1.100 TL’ye, 2023’te 2.000 TL’ye ve geçtiğimiz yıl 3.000 TL’ye yükseltilmişti. Yeni düzenleme ile bu yıl 4.000 TL’ye çıkarılan ikramiye, dul ve yetim maaşı alanlara da hisse oranlarına göre ödenecek.



Vefat eden sigortalının eşi, çocuğu olmaması durumunda ikramiyenin %75’ini alacak.

Çocuk olması halinde bu oran %50 olacak.

Ölüm aylığı alanlara ise ikramiyenin %25’i ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kesin ödeme tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak.