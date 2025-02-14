SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyon kampanyaları güncellendi: İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar

Emekli maaşlarına yapılan son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmenin ardından bankalar da emekli promosyonlarını güncelledi ve cazip kampanyalar sunmaya başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için özel olarak hazırlanan bu kampanyalar, emeklilere ek gelir sağlarken aynı zamanda çeşitli avantajlar da sunuyor.



Pek çok banka, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan müşterilere 20 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bankalar, sundukları nakit promosyonların yanı sıra, düşük faizli kredi, ücretsiz havale-EFT işlemleri ve özel faiz oranları gibi ek avantajlarla da emeklilere destek olmayı hedefliyor.

GÜNCEL PROMOSYON KAMPANYALARI

Bankalar, maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri belirliyor. Genel olarak 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında verilen promosyonlar, bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. İşte bazı bankaların güncellenen promosyon kampanyaları...

Emekliler, maaş promosyonlarından yararlanmak için bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları ya da şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilirler. Promosyon ödemeleri, başvurunun onaylanmasının ardından kısa sürede emeklinin hesabına yatırılıyor.

İşte 2025 Ocak ayında emekli promosyonlarında öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar:

AKBANK

Akbank, SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2025​​ tarihleri arasında bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor.

Buna göre maaş tutar aralığı 0 - 9bin 999 TL olanlara toplam 6 bin 250 TL, 10 bin - 14 bin 999 TL olanlara 10 bin TL, 15 bin - 19 bin 999 TL olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara toplam 15 bin TL'ye varan promosyon veriliyor.

İŞ BANKASI

Banka, emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının banka hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapıyor.

Buna göre, maaş aralığı, 0-9.999 TL olanlara 5 bin TL, 10 bin - 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin - 19 bin 999 TL olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL'ye varan promosyon veriliyor.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK

3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarına göre şu promosyonlardan yararlanabiliyor:

8.000 TL: 10.000 TL – 14.999,99 TL maaş aralığı

10.000 TL: 15.000 TL – 19.999,99 TL maaş aralığı

12.000 TL: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar

YAPI KREDİ

Banka, 1 Şubat 2025- 28 Şubat 2025 tarihlerinde SGK emekli aylığının üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Maaş tutar aralığı 0 - 9 bin 999 TL olanlara 6 bin 250 TL, 10 bin - 14 bin 999 TL olanlara 10 bin TL, 15 bin - 19 bin 999 TL olanlara 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 15 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Banka, SGK emeklilerine özel 27 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 3 yıl için toplam 5 bin TL, 10 bin-15 bin TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8 bin TL, 15 bin-20 bin TL arasında olanlara 3 yıl için 10 bin TL ve 20 bin TL'den daha fazla olanlara 3 yıl için 12 bin TL peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşına göre emeklilere şu promosyon ödemelerini yapıyor:

Emekli maaşı 10 bin TL' ye kadar olan emeklilere 6 bin 250 TL

10 bin – 15 bin TL arasında olan emeklilere 10 bin TL

15 bin - 20 bin TL arasında olan emeklilere 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üstünde olan emeklilere 15 bin TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.

QNB FİNANSBANK

Banka, emekli müşterilerine 15 binTL'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık bin 200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik ödülü veriyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, 3 yıl taahhüt karşılığında emekli maaşı taşıyanlara 14.500 TL’ye varan promosyon avantajı sunuyor.

DENİZBANK

Denizbank'ın emekli maaş promosyonu için 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emeklilere verdiği promosyon şöyle:

Maaş tutar aralığı 0 - 9 bin 999 TL olanlara 5 bin TL, 10 bin - 14 bin 999 TL olanlara 8 bin TL, 15 bin - 19 bin 999 TL olanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

ING BANK

Maaş bandı 0-10.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 5.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon ise 14.000 TL,

Maaş bandı 10.000-15.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 8.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 17.000 TL,

Maaş bandı 15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 10.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 19.000 TL,

Maaş bandı 20.000 TL ve üzeri olanlara nakit promosyon 12.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 21.000 TL.



TEB

Banka, emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere toplam 21 bin TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) veriyor.