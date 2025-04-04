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Ekonomi
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 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Nisan 2025 itibarıyla bankalar, emeklilere sundukları promosyon yarışında vites yükseltti. Kamu ve özel bankalar, maaş müşterilerini kazanmak için 12 bin liradan başlayıp 27 bin liraya kadar çıkan cazip promosyonlarla dikkat çekiyor. Yeni kampanyalarla birlikte emekliler, maaşlarını hangi bankaya taşıyacaklarına bu avantajlara göre karar veriyor. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri?, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 11:27

Emeklilerin banka promosyonlarından yararlanabilmesi için maaşlarını istedikleri bankaya taşımaları ve üç yıl boyunca o bankadan maaş alacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu taahhüt işlemleri hem banka şubeleri aracılığıyla hem de e-Devlet platformu üzerinden kolayca yapılabiliyor.
Taahhüt süresi tamamlanmadan banka değiştirmek isteyen emeklilerin ise aldıkları promosyonun kalan tutarını ilgili bankaya iade etmeleri gerekiyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

PROMOSYONLAR MAAŞ ARALIKLARINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bankalar tarafından sunulan promosyon miktarları, emeklinin aldığı aylık maaş tutarına göre farklılık gösteriyor. En yüksek promosyon genellikle 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ödenirken, daha düşük maaş gruplarına yapılan ödemeler de bu oranda azalıyor. Bazı bankalar ek kampanya ve avantajlarla promosyon tutarlarını daha cazip hale getiriyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI

TEB

Maaşını TEB’e taşıyan emekliler, 36 aylık taahhüt karşılığında toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon alabiliyor. Bu rakam, 12.000 TL’lik temel promosyon ile 9.000 TL’lik ek ödemenin birleşiminden oluşuyor.

DenizBank

DenizBank, emekli müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunarken, çeşitli ürünlerin kullanımıyla bu miktar 22.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Ziraat Bankası

SGK emeklilerine maaş taşıma ve 3 yıl taahhüt şartıyla 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

ING Bank

ING, herhangi bir ek ürün şartı olmadan maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında promosyon sağlıyor. En yüksek promosyon, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere veriliyor.

QNB Finansbank

Emekli maaşını QNB Finansbank’a aktaranlar 15.000 TL'ye kadar promosyon alabiliyor. Ayrıca emekli kredi kartı kullanıcıları için yıllık 1.200 TL indirimle toplam avantaj 16.200 TL’ye ulaşabiliyor.

İş Bankası

İş Bankası, emeklilere maaş dilimine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon sunuyor. Ek taahhütler ile bu miktar 2.000 TL daha artırılabiliyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli promosyonu için bankalar vites yükseltti: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Şekerbank

Şekerbank, promosyon ödemelerini maaş aralıklarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen tutarlarla yapıyor.

VakıfBank

VakıfBank, emeklilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanında alışveriş harcamalarına bağlı 15.000 TL ek ödeme fırsatıyla toplamda 27.000 TL’ye varan avantajlar sağlıyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Bu kampanya 1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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#Ekonomi
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