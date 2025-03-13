Emekli promosyonu için yarış başladı! Faruk Erdem rakamlarla anlattı

Emekli maaşı zammı ve bayram ikramiyesi oranlarının netleşmesinin ardından, gözler emekli banka promosyonlarına çevrildi. Mart ayının başlangıcıyla birlikte, emekli banka promosyonu ödemelerindeki yeni rakamlar da gündeme gelmeye başladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emeklileri ilgilendiren 4 önemli gelişmeyi değerlendirerek, promosyon ödemeleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. İşte milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen detaylar…

Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, emekli bayram ikramiyeleri de artış gördü. 3 bin lira olan bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarıldı. Şimdi sırada mart ayında güncellenmesi beklenen emekli banka promosyonları var. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yapılacak yeni anlaşmalarla, emeklilere verilen maaş promosyonlarının artırılması bekleniyor.

EMEKLİ PROMOSYONLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Para canlı yayınına katılarak, mart ayında promosyonlarda bir artış olacağına dikkat çekti. Bankalarla yapılan sözleşmelerin yeniden düzenleneceğini belirten Erdem, "Taban promosyonlar yükselecek ve en yüksek rakamlar da biraz daha artacak" dedi. Şu an bankalar arasında promosyon için ciddi bir rekabet yaşanıyor. Bazı bankalar, belirli şartlar altında emeklilere 24-25 bin lira kadar promosyon ödemesi yapabiliyor. Ancak, 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen promosyonlar da bulunuyor ve bunların da artması bekleniyor.

Bankalar arasındaki bu rekabet, emeklilere önemli avantajlar sunuyor. Özellikle maaş ödemelerinde bir kamu bankası önde olsa da, özel bankalar da promosyon kampanyaları ile bu büyük pastadan pay almak için yarışıyorlar. Ayrıca, Haziran ayında bir diğer bayram ikramiyesi artışı yapılacak ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yeni bir zam gündemde olacak. Temmuz'un 3'ünde açıklanacak olan 6 aylık enflasyon oranına göre, emekli maaşlarına ya enflasyon kadar bir artış ya da ek bir refah payı eklenmesi planlanıyor. Bu da emeklilerin alacağı maaşları daha da artıracak.

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

TEB

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.



ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varannakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.



AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Kasım – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.

GARANTİ

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.



İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.



0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL



DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan alanlar 20.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.



YAPI KREDİ

1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.



VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.



Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.



ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.



İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.



0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL