SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! SGK uzmanı emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi

06 Şubat 2025 12:33 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:26

Emekli maaşı zammı sonrasında, emekliler zamlı farkların ne zaman hesaplarına geçeceğini ve bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Uzmanlar ise, ikramiyelerdeki artış olup olmayacağına dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Emekli maaşlarındaki son artışın ardından gözler şimdi de bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekliler, maaş zamlarının beklentilerini tam olarak karşılamadığını belirtirken, bayram ikramiyelerinde anlamlı bir artış olup olmayacağını merak ediyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞİM

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında başlatılmış ve 1000 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılına kadar bu rakam sabit kalırken, 2021’de 1100 TL’ye, 2023’te 2000 TL’ye ve en son 2024 yılında 3000 TL’ye yükseltildi.

ZAM ORANI NE OLACAK?

TV100'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, bayram ikramiyelerindeki olası artış hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bal, emeklilerin bu artışı büyük bir beklentiyle beklediğini vurgulayarak, "Maaşlara yapılan yüzde 15,75’lik zam bayram ikramiyelerine uygulanmamalı. Çünkü bu oran sadece 6 aylık döneme ait bir artış. Bayram ikramiyesinin ise yıllık enflasyon oranına göre artırılması mantıklı olacaktır" dedi.

Uzman görüşüne göre, yıllık enflasyon oranı dikkate alındığında bayram ikramiyesinin en az yüzde 44,78 oranında artırılması gerekiyor. Bu hesaplamayla bayram ikramiyesinin en düşük 4.343 TL seviyesinde olacağı öngörülüyor. Ancak daha yuvarlak bir hesapla, yüzde 50’lik bir artış yapılması durumunda rakam 4.500 TL’ye çıkıyor.

BEKLENEN YENİ İKRAMİYE TUTARI

Mevcut değerlendirmelere göre, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 4.500 ila 5.000 TL arasında olması bekleniyor. Kesin rakamın ise önümüzdeki günlerde yetkililer tarafından açıklanması öngörülüyor.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.