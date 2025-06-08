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 | İrem Çınar

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zam bekleyen emekliye temmuz şoku: Gözler Meclis’te

Temmuz ayında emeklileri ilgilendiren zam beklentisi yerini belirsizlik ve endişeye bırakıyor. Milyonlarca emekli, gözünü kulağını açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Ancak en düşük emekli maaşı alanlar için zam yapılmaması ihtimali konuşuluyor.

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SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zam bekleyen emekliye temmuz şoku: Gözler Meclis’te
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 15:48

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 1,53 olarak açıklamasının ardından gözler Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğratacak bir durum olabilir.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zam bekleyen emekliye temmuz şoku: Gözler Meclis’te

ZAM UMUDU ENFLASYON FARKINA BAĞLI AMA...

Emekliler, yılın ilk 6 ayına dair enflasyon farkı oranında Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Ancak yapılan hesaplamalara göre, özellikle kök maaşı 10 bin TL civarında olan emekliler için bu artış büyük bir fark oluşturmayacak. Yüzde 15’lik olası bir zamla maaş 11.500 TL’ye çıksa dahi, bu rakam halihazırda ödenen 14.469 TL’lik en düşük emekli aylığının altında kalıyor.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zam bekleyen emekliye temmuz şoku: Gözler Meclis’te

YASAL DÜZENLEME OLMAZSA ARTIŞ HAYAL

2023’te yürürlüğe giren taban maaş uygulaması sayesinde kök maaşı düşük olan emeklilerin maaşları 10 bin TL’ye tamamlanmıştı. Ancak bu uygulama sabit kalır ve en düşük emekli maaşında yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, kök maaşı düşük kalan emekliler Temmuz ayında herhangi bir artış alamayacak.

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Zam bekleyen emekliye temmuz şoku: Gözler Meclis’te

MİLYONLARCA EMEKLİ İÇİN "SIFIR ZAM" RİSKİ

Uzmanlara göre, emeklinin alım gücünü korumak ve refah seviyesini yükseltmek için Meclis’in yeni bir düzenleme yapması şart. Aksi halde, Temmuz ayında milyonlarca emekli sıfır zamla karşı karşıya kalabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

5 aylık enflasyon farkı kaç oldu?
5 aylık enflasyon yüzde 15.09’a ulaştı. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammın, şimdiden yüzde 15.09 olduğu anlamına geliyor.
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#Ekonomi
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