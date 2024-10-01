SSK Bağkur emekli maaşı için 3 farklı hesap! En düşük emekli maaşı için yeni tahmin belli oldu

01 Ekim 2024 10:05 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu perşembe günü SSK ve Bağkur emekli maaş zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon verisini açıklayacak. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Temmuz ve Ağustos enflasyonunun toplamı yüzde 5,78 oldu. Yıl sonuna yönelik enflasyon tahminleri ise tek tek sıralandı. Bu beklentilere göre, emekli için zam aralığı yüzde 14,76 ile yüzde 16,43 şeklinde gerçekleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SSK Bağkur emekli maaş zam hesabı tüm detaylar….

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan emekli maaşlarındaki fark için açıklama yaptı

SON DAKİKA! Bakan Işıkhan emekli maaşlarındaki fark için açıklama yaptı

Yıl sonu emekli maaşı zammında 3 ayrı hesap! Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı da verdi

Yıl sonu emekli maaşı zammında 3 ayrı hesap! Memur ve memur emeklisi maaş zam oranı da verdi

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

Milyonlarca emekli Ocak 2024’te alacağı maaş zammını hesaplamaya şimdiden başladı. Yılın ikinci yarısında oluşabilecek enflasyon​ farkı için 4 veri kaldı. Perşembe günü açıklanacak enflasyonla 3 aylık fark ortaya çıkacak. İki aylık enflasyon 5,78 oldu.En düşük emekli maaşı​ ne kadar olacak? İşte SSK​ Bağkur​ emekli maaş zammı için 3 farklı hesap...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 FARKLI HESAP

Orta Vadeli Program kapsamında 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam​ oranı yüzde 13.44 şeklinde olacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yer alan enflasyon tahmini de kısa süre önce açıklandı. Buna göre enflasyon 2024 yılında yüzde 43.14 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse emeklilerin zam oranı yüzde 14,76’ya kadar çıkacak.

Öte yandan Finansal Kurumlar Birliği'nin Eylül ayı bülteninde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.24 oldu. Bu hesaba göre emekli maaşlarına yüzde 16,43 zam yapılacak. Tüm tahmin ve hesaplar göz önüne alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki zam oranı yüzde 13.44 ile 16.43 arasında değişecek.

EN DÜŞÜK TABAN AYLIĞINA DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Temmuz ayında ortaya çıkan 24,73’lük enflasyon farkının ardından taban aylıklarda da önemli bir iyileştirme yapıldı. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük taban aylık 12 bin 500 liraya kadar yükseldi. Ocak ayındaki zamla beraber yeni bir düzenleme yapılması gündemde.

Taban aylıklara bir düzenleme yapılmaması halinde kök aylık ve ek ödemeyle beraber maaşı 12 bin 500 liranın altına kalanlara Hazine desteği devam edecek. bu durumu önlemek adına taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması şeklinde yeni bir düzenlemeye gidilebilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına yüzde 13.44'lük bir zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 14 bin 180 liraya, yüzde 16.43'lük bir artışla ise 14 bin 971 liraya kadar çıkabilir.