SSK-Bağkur emeklisi dikkat! İşte enflasyon farkına göre emekli zammı ve memur maaşı hesabı

29 Ekim 2024 15:41 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 15:43

Milyonlarca emekli 4 Kasım tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Temmuz-Eylül dönemi enflasyon farkı yüzde 8,9 oldu. SSK-Bağkur emeklisi maaşlarına yansıtılacak zam için yeni hesaplamalar yapıldı. En düşük emekli maaşı için de telaffuz edilen rakam belli oldu. İşte emekli maaş tablosu…

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Memur ve emekli maaş zamları​ için gelecek hafta açıklanacak enflasyon​ rakamları bekleniyor. 4 Kasım tarihinde TÜFE​ rakamlarının açıklanmasıyla 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. 3 Ocak tarihinde milyonlarca kişinin maaş zammı ortaya çıkacak. Peki, en düşük emekli maaşı​ ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklisi yüzde kaç zam alacak?

EKİM AYI ENFLASYONU BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Kasım’da ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,23, Ağustos’ta 2,47 ve Eylül ayında yüzde 2,97 oldu.

3 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Yılın ikinci yarısının ilk 3 ayında ortaya çıkan enflasyon farkı ise yüzde 8,92 oldu. SSK ve Bağkur emeklisi için 3 aylık zam kesinleşmiş oldu. Memur ve emekli maaş zamlarının oluşması için yüzde 1,04 daha enflasyon oluşması gerekiyor.

EKİM AYI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası ekim ayına yönelik aylık enflasyon tahminlerini yükseltti. Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,24’ten yüzde 2,39’a yükseldi. Bu rakamlar hesaplandığında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 11,52 yükseldi. Böylece memur ve memur emeklisi için zam farkı %1.39 oldu. 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki %6 ilave edilmesi halinde toplam %7.48 kümülatif zam meydana gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR NE ZAMAN ZAM ALACAK?

Piyasa Katılımcıları Anketi’nde TÜFE beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseltildi. Bu rakamların gerçekleşmesi halinde SSK ve BağKur emekli maaşlarına yansıyacak olan rakam yüzde 15,53 olacak. Memur zamları ise yüzde 11,33 olarak hesaplanacak.

4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, maaş zamları için tahmin edilen rakamlar şöyle:

• Bağ-Kur (Esnaf)- 12.695 TL’den- 14.157 TL’ye,

• Bağ-Kur (Tarım)- 10.089 TL- 11.251 TL’ye,

• SSK (2000 öncesi)- 14.178 TL- 15.811 TL’ye

• SSK (2000 sonrası)- 8.789 TL- 9.801 TL’ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı yüzde 10 artışla 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarıldı. Ocak 2025 zammı ile beraber bu rakamın 14-15 bin lira bandına yükseltilmesi bekleniyor.