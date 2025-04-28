Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu

SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden yüzde 10,06'lık enflasyon farkı ceplerde. Nisan ayı enflasyon oranı ise 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Nisan ayı enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına yapılacak zamda değişiklikler söz konusu. İşte emekli maaş zammına dair en güncel tablo ve yeni rakamlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 12:50

Türkiye'de emekli ve memurlar için maaş zammı heyecanı devam ediyor. 2025 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan enflasyon verileri, özellikle emekli maaşları ve memur maaşlarındaki artışı şekillendirecek. Ocak ayında yapılan zammın ardından, yeni enflasyon rakamları ve tahminler gündemde.

OCAK AYINDA YÜZDE 15,75 ZAM YAPILDI

2025 yılının Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında bir maaş artışı yapılırken, memur ve memur emeklisi maaşları ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 artmıştı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Ancak, asıl önemli olan bu ay açıklanacak enflasyon verileriyle maaşların nasıl şekilleneceği.

SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu

NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerini ortaya koyuyor. Ankete göre, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi bir önceki tahminden yüzde 3,07’ye çıkmış durumda. Bu, Nisan ayı enflasyonunun daha önceki beklentilere göre belirgin bir şekilde artacağına işaret ediyor. Ayrıca, yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 29,98’e yükseldi.

SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ YENİ GÜNCELLEME

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 olarak hesaplanırken, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de yeni enflasyon tahminleri şekillendi. Buna göre:

Nisan enflasyonu: Yüzde 3,07
Mayıs enflasyonu: Yüzde 2,20
Haziran enflasyonu: Yüzde 1,70

Bu tahminlerle birlikte, 3 aylık enflasyon farkı yüzde 17,91 olarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışların da şekilleneceği belirtiliyor.

SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDAKİ ZAMMIN HESAPLANMASI

Tahmini enflasyon oranlarıyla yapılan hesaplamalar sonucunda, emekli ve memur maaşları için yeni maaş tablosu şöyle şekilleniyor:

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 17,91
  • Memur ve memur emeklisi TÜFE farkı: Yüzde 11,24
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 16,80
SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu

Bu hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kesinleşecek.

İşte emekli maaşları için yenilenen maaş tablosu...

SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! 6 günlük süreye dikkat! Haklı fesihte haksız duruma düşmeyin

Sıkça Sorulan Sorular

Mart ayı enflasyonu kaç?
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e geriledi.
ETİKETLER
#bağkur
#temmuz zammı
#Emekli Haberleri
#Ssk Emeklileri
#Emekli Maaş Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.