SSK, Bağkur emeklisi için hesaplar sil baştan: İşte yeni maaş tablosu

SSK ve Bağkur emeklileri için şimdiden yüzde 10,06'lık enflasyon farkı ceplerde. Nisan ayı enflasyon oranı ise 5 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Nisan ayı enflasyon tahminlerine göre emekli maaşlarına yapılacak zamda değişiklikler söz konusu. İşte emekli maaş zammına dair en güncel tablo ve yeni rakamlar...

Türkiye'de emekli ve memurlar için maaş zammı heyecanı devam ediyor. 2025 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak olan enflasyon verileri, özellikle emekli maaşları ve memur maaşlarındaki artışı şekillendirecek. Ocak ayında yapılan zammın ardından, yeni enflasyon rakamları ve tahminler gündemde.



OCAK AYINDA YÜZDE 15,75 ZAM YAPILDI

2025 yılının Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında bir maaş artışı yapılırken, memur ve memur emeklisi maaşları ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 artmıştı. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Ancak, asıl önemli olan bu ay açıklanacak enflasyon verileriyle maaşların nasıl şekilleneceği.

NİSAN AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerini ortaya koyuyor. Ankete göre, Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi bir önceki tahminden yüzde 3,07’ye çıkmış durumda. Bu, Nisan ayı enflasyonunun daha önceki beklentilere göre belirgin bir şekilde artacağına işaret ediyor. Ayrıca, yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 29,98’e yükseldi.

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ YENİ GÜNCELLEME

Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,6 olarak hesaplanırken, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de yeni enflasyon tahminleri şekillendi. Buna göre:



Nisan enflasyonu: Yüzde 3,07

Mayıs enflasyonu: Yüzde 2,20

Haziran enflasyonu: Yüzde 1,70



Bu tahminlerle birlikte, 3 aylık enflasyon farkı yüzde 17,91 olarak hesaplanıyor. Bu veriler doğrultusunda, emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışların da şekilleneceği belirtiliyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDAKİ ZAMMIN HESAPLANMASI

Tahmini enflasyon oranlarıyla yapılan hesaplamalar sonucunda, emekli ve memur maaşları için yeni maaş tablosu şöyle şekilleniyor:

6 aylık enflasyon: Yüzde 17,91

Memur ve memur emeklisi TÜFE farkı: Yüzde 11,24

Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 16,80

Bu hesaplamalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla kesinleşecek.



İşte emekli maaşları için yenilenen maaş tablosu...