SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı netleşiyor! 3 aylık enflasyon belli oldu

03 Ekim 2024 10:49 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:12

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisi maaş zam oranlarını belirleyecek 3 aylık enflasyon belli oldu. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,97 olarak açıklandı. Bu oran Temmuz ayında 3,23, ağustos ayında 2,47 oldu. Peki, Ocak 2025'te emekli ne kadar maaş zammı alacak? İşte tüm detaylar...

Piyasalarda beraber milyonlarca emeklinin merakla beklediği 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Orta Vadeli Program'a göre yıllık enflasyon 41.5, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre ise 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 43.14 olacak. Eylülde aylık enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 2,97 oldu. SSK Bağkur ve memur emeklilerinin gözü yeni hesaba çevrildi. İşte tüm detaylar...

3 ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik verilerine göre temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 3.23 olurken ağustosta bu rakam yüzde 2,47 olarak hesaplandı. Eylül 2024'te aylık enflasyon yüzde 2,97 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 oldu.

OVP'YE GÖRE ZAM HESABI

Orta Vadeli Program kapsamında 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak bekleniyor. Enflasyon rakamları bu beklentiyi karşılarda SSK ve Bağkur emeklisi için zam oranı yüzde 13.44 olacak. Memur emeklileri maaş zammının ortaya çıkması için yılın ikinci yarısında altı aylık enflasyon farkının yüzde 10'u aşması gerekecek.

Öte yandan memur ve memur emeklilerine 2025 yılının ilk ayında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek.

MERKEZ BANKASI HESABI

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre ise yıl sonunda enflasyon yüzde 43.14 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse emeklilerin zam oranı yüzde 14,76’ya kadar çıkacak. Memur ve memur emeklileri enflasyonun yüzde 41.5 çıkması halinde yüzde 9.31 zam alabilecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI SORUNU

Öte yandan bir süredir 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerle 2025 yılında verenler arasındaki yüzde 30'luk zam farkı konuşuluyor.

Kısa süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların ayları arasında seçilecek farklılıkla ilgili çalışma süreleri belirtildi, 'Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelerek görüşeceğiz” dedi. Yapılan çalışmaların ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.