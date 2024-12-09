SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zamları netleşiyor! Zam eşitleme ve refah payı tüm dengeleri değiştirecek

09 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 13:05

Yıl sonu yaklaşırken hem emekli maaşı hem de asgari ücrete yapılacak zamla ilgili hesaplar da gelmeye başladı. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da en çok merak edilenler arasında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın emeklileri heyecanlandıran bir açıklaması oldu. Asgari ücrette ise gözler yarın yapılacak toplantıda. İşte SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ile 4a, 4b, 4c emekli zammı hakkında tüm detaylar.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz​ en düşük emekli​ aylığına zam sinyalini verdi. Milyonlarca emekli heyecanlandı. Kağıdı, kalemi alan çoktan hesaplamalara başladı. Şayet refah payı verilir ve zam oranları yüzde 20'yi bulursa bu durumda en düşük SSK​ ve Bağkur emekli aylığı 15.000 liraya çıkabilir. Sadece emekliler değil çalışanlar da maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Asgari ücrette gözler 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantıya çevrildi.

EMEKLİ ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önümüzdeki yıl için geçerli olacak emekli zam oranları, Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından netleşecek. Memur emekli maaşı enflasyon​ farkı Aralık ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaşlar Ocak ayında hesaplara geçmiş olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamaları, özellikle en düşük emekli maaşı alan emekliler için umut oldu. Yılmaz'ın konuşmasında ek düzenleme sinyali geldi.

Yılmaz, "Bu 12.500 lira ile ilgili asgari tutarla ilgili de mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır diye inanıyorum. En temel kuralımız da biliyorsunuz bizim her zaman enflasyonu ezdirmeme kuralı. O kurallar mutlaka çalışacaktır." diyerek yeni yılda yapılacak zamlarla refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞI EŞİTLEME VE REFAH PAYI GÜNDEME GELDİ

Bu açıklamaların ardından hem eşitlemenin olması hem de tüm kesimlere yani hem emeklilere hem memurlara hem memur emeklilerine bir refah payı eklenmesi yeniden gündeme geldi.

Bu kapsamda 15-17 arasında gerçekleşmesi beklenen zam oranının yüzde 20'ler seviyesine çıkartılması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyonu yüzde 2,24 olarak açıklandı. 5 aylık enflasyon ise yüzde 14,57 oldu. Emeklilerin beklediği ocak zammının kesinleşmesi bir adım kaldı.

SGK ve Bağkur emeklileri 5 aylık enflasyonun toplamı olan yüzde 14.57'ye göre zam alacak olursa 12.500 lira olan en düşük emekli maaşı 14.321 liraya yükselecek. Aralık ayındaki enflasyon rakamıyla beraber bu rakamların da güncellenmesi gerekecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 14.57 CEPTE

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz-Kasım döneminde toplamda yüzde 14,57'lik bir zam oranına ulaştı. Şu anda SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 14.57 cepte. Aralık ayı enflasyonu açıklandığında bu rakamlar daha da artacak. Ardından gözler Cumhurbaşkanında olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 15 BİN LİRA OLABİLİR

Şayet refah payı verilir ve zam oranları yüzde 20'yi bulursa bu durumda en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı 15.000 liraya çıkabilir.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam hesaplamaları şöyle;

Mevcut en düşük emekli maaşı: 12.500 TL

%10 zam: 13.750 TL

%15 zam: 14.375 TL

%20 zam: 15.000 TL

ASGARİ ÜCRET ZAM MARATONU BAŞLIYOR

Sadece emekliler değil çalışanlar da maaşlarına yapılacak artışı bekliyor. Asgari ücrette gözler 10 Aralık'ta yapılacak ilk toplantıya çevrildi. Taraflar toplantı öncesi ser verip sır vermese de işçi tarafı beklentisini açıkladı. TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Yaşanan enflasyon mu, 2025 yılı enflasyon mu? ikisine de katılmıyorum. İkisi de hiç doğru değil ve uygun değil. Ne 25'i konuşurum ne 50'yi konuşurum." açıklamasında bulundu.

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 lira. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 503 lira.

KULİSLERDE 2 ZAM ORANI KONUŞULUYOR

Kulislerde asgari ücret zammı için iki oran konuşuluyor. O da artışın yüzde 30 ya da 35 olacağı yönünde.

Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 22 bin 103 liraya çıkacak.

Yüzde 35'lik bir artış yapılırsa da 22 bin 953 liraya yükselebilir.

2025 yılı için enflasyon hedefi yüzde 21 olarak açıklandı. Eğer asgari ücrete yüzde 21 oranında bir artış yapılırsa yeni asgari ücret 20 bin 572 lira olacak.