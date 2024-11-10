SSK, Bağkur, memur ve memur emeklisi zam tablosu yenilendi! İşte kalem kalem yeni maaşlar

10 Kasım 2024 12:53 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:59

Son açıklanan ekim ayı enflasyon rakamları ile yıl sonu enflasyon beklentileri memur, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklisi için son tabloyu ortaya çıkardı. Emeklilerin maaş zammı enflasyon farkı ile yeniden hesaplandı. Memur ve emekli zammı Ocak 2025'te belirlenecek. 6 aylık enflasyon rakamları için kasım ve aralık ayı rakamları bekleniyor. İşte Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'ın son hesabı.

Asgari ücret zam pazarlıklarında iki dönemeç var! En az olacak rakam belli oldu

Asgari ücret zam pazarlıklarında iki dönemeç var! En az olacak rakam belli oldu

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. Ocak ayında yapılacak emekli ve memur zamlarında bir oynama olur mu, yeniden gündem oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, zam beklentilerini yeniden değerlendirdi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA TÜM HESAP SİL BAŞTAN

Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Merkez Bankası aldığı kararla enflasyon beklentisini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. Sizlerin de bildiği gibi biz bazı hesaplamaları yaparken bu tür beklentiler üzerinden yapıyoruz. Merkez Bankası'nın beklenti rakamı yükseldi. Yine orta vadeli programda bu rakam yüzde 41,5. Bunlar üzerinden buradaki rasyoları masaya yatırıp emekli maaşları, memur ve memur emeklisi ile ilgili bazı hesaplamaları yapmaya imkan buluyoruz.

Bakıldığı zaman burada özellikle memur ve memur emeklisi, keza SSK Bağkur emeklisi yılda iki defa zam alıyor. Birincisi ocakla haziran ayı diğeri ise temmuzla aralık ayında.

Ocakla Haziran ayında yüzde 24.73'lük kısım verilmişti zaten. Açıklanan ekim ayı enflasyonu 2.88 ile Temmuz ile ekim ayı arasındaki rakam yüzde 12,06 oldu. İşte buradaki rakam SSK ve Bağkur'un alacağı kesinleşen rakam ama arkada daha kasım ve aralık ayı var. Kasım ve aralık ayı ne olacak bu çok merak ediliyor.

ENFLASYON HEDEFLERİ DEĞİŞTİ

Çünkü direkt cebimizi ilgilendirdiğini dolayı burada ben 4 tane formülasyon yaptım.

Eğer kasım ve aralık ayı ikisi de yüzde 1 bir çıkarsa o zaman yıllık enflasyon yüzde 42.58 olacak.

Yüzde 2 çıkarsa yüzde 45.42,

Yüzde 2 buçuk çıkarsa 46.86,

Yüzde 3 çıkarsa da 48.28 olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Buradaki rasyolar üzerinden de otomatik olarak burada temmuzla aralık ayı arasındaki hesaplamayı yapabiliyoruz.

Eğer yüzde 1 olursa kasım aralık SSK Bağkur emeklisi yüzde 14, 95 memur ve memur emeklisi yüzde 10.77 zam alacak.

Yüzde 2 olursa SSK Bağkurlular o zaman da yüzde 16.59, memur ve memur emeklisi de yüzde 12.35 zam alacak.

Ki benim en güçlü ihtimalim yüzde 2,5 olursa zaman da yıllık enflasyon 46.80 demiştik. SSK Bağkur emeklisi yüzde 17.73 memuru memur emeklisi 13.45 zam alacak.

Son olarak da yüzde 3 üzerinden hesapladığımız zaman yüzde 18,88 SSK Bağkur emeklisi yüzde 14,56 memurun alacağı rakamı görebiliyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

Emeklilerin çoğu kısmı 12.500 lira taban aylık aldığından kaynaklı onunla ilgili de yine kök aylığa atıfta bulunacağız. Sıfır zam riski halen devam ediyor. Kök aylığı burada 10 bin 874 lirayla 10 bin 514 liranın altında olanların sıfır zam riski devam ettiğinden kaynaklı buraya da bir müdahale geleceğini tahmin ediyorum. Oradaki rakamda 12.500 lira taban aylığın 14.000 veya 15.000 seviyesine çıkacağını söyleyebiliriz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ KATSAYISI ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK

Bizim emekli ve memur maaş katsayısı hayatımızda birçok şeyi değiştiriyor. Bunlar nelerdir? 44 adet sosyal yardım var. Bunların hepsi memur maaş katsayısıyla kıdem tazminatının tavan kısmı var. Bedelli askerliğin ödeme ücreti, engelli maaşları keza kamuda ve emekli olan kamu

emeklisi, SSK Bağkur emeklisinin maaşları burada anlattığımız rasyolar üzerinden değerlendirecek."