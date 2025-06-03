SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler için promosyon fırsatları yeniden şekilleniyor. Haziran ayıyla birlikte bankalar, emekli müşterilerine özel promosyonlarını güncelledi. Bazı bankalar ek avantajlarla birlikte toplamda 30.000 TL’ye varan ödemeler sunarak rekabeti kızıştırıyor. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

Haziran ayıyla birlikte emekli promosyonlarında hareketli bir dönem başladı. 2025 Haziran ayı itibarıyla, emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyarak üç yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Bankalar, 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen ana promosyon tutarlarının yanı sıra, alışveriş destekleri ve kart kampanyalarıyla toplam promosyon miktarını 30.000 TL’ye kadar çıkarabiliyor.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE NAKİT DESTEĞİ

Kurban Bayramı hazırlıklarının hızlandığı bu dönemde, artan yaşam giderleri, kurbanlık alımları, ailevi harcamalar ve torunlara ayrılacak bütçeler emeklilerin ekonomik planlamalarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Bu noktada, bankaların sunduğu promosyonlar, emeklilere nefes aldıracak maddi kaynaklar arasında öne çıkıyor.

2025 HAZİRAN AYI GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

Ziraat Bankası da SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Ziraat’e taşıyan veya mevcut müşterilere yönelik olarak uygulanıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon alabilmektedir."

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

12.000 TL ana promosyonun yanı sıra Troy Emekli Kart harcamalarına aylık 1.500 TL destek vererek 10 ayda 15.000 TL’ye varan ek ödeme sunuyor. Toplam promosyon: 27.000 TL.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlara, 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır."

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Banka emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve çeşitli avantajlar sunmaktadır."

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

3 yıllık taahhüt karşılığında 20.000 TL’ye kadar nakit destek veriyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan destek sunuluyor."

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"SGK emekli maaşını taşıyana 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para veriliyor."

ING EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor."

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

DOĞRU TERCİH İÇİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRME ŞART

Bankalar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, emeklilerin yalnızca nakit promosyon miktarına değil, aynı zamanda sunulan ek avantajlara da dikkat etmesi gerekiyor. Kredi kartı kampanyaları, alışveriş indirimleri, aidatsız kart seçenekleri ve emekliye özel faiz oranları gibi unsurlar karşılaştırma yaparken göz önünde bulundurulmalı.