Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler için promosyon fırsatları yeniden şekilleniyor. Haziran ayıyla birlikte bankalar, emekli müşterilerine özel promosyonlarını güncelledi. Bazı bankalar ek avantajlarla birlikte toplamda 30.000 TL’ye varan ödemeler sunarak rekabeti kızıştırıyor. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? VakıfBank, TEB, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, DenizBank, ING, Şekerbank ve Ziraat Bankası’nın sunduğu promosyon tutarları tek tek incelendi. İşte en yüksek promosyon veren bankalar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 14:29

Haziran ayıyla birlikte emekli promosyonlarında hareketli bir dönem başladı. 2025 Haziran ayı itibarıyla, emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyarak üç yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyaları hız kazandı. Bankalar, 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen ana promosyon tutarlarının yanı sıra, alışveriş destekleri ve kart kampanyalarıyla toplam promosyon miktarını 30.000 TL’ye kadar çıkarabiliyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE NAKİT DESTEĞİ

Kurban Bayramı hazırlıklarının hızlandığı bu dönemde, artan yaşam giderleri, kurbanlık alımları, ailevi harcamalar ve torunlara ayrılacak bütçeler emeklilerin ekonomik planlamalarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Bu noktada, bankaların sunduğu promosyonlar, emeklilere nefes aldıracak maddi kaynaklar arasında öne çıkıyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

2025 HAZİRAN AYI GÜNCEL PROMOSYON RAKAMLARI

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

Ziraat Bankası da SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Ziraat’e taşıyan veya mevcut müşterilere yönelik olarak uygulanıyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon alabilmektedir."

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

12.000 TL ana promosyonun yanı sıra Troy Emekli Kart harcamalarına aylık 1.500 TL destek vererek 10 ayda 15.000 TL’ye varan ek ödeme sunuyor. Toplam promosyon: 27.000 TL.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Emekli maaşını DenizBank’a taşıyanlara, 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır."

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Banka emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon ve çeşitli avantajlar sunmaktadır."

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

3 yıllık taahhüt karşılığında 20.000 TL’ye kadar nakit destek veriyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan destek sunuluyor."

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2025

SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2025

"SGK emekli maaşını taşıyana 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL chip-para veriliyor."

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

ING EMEKLİ PROMOSYON 2025

"Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, ek kampanyalarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor."

TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025

Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor: Emekli promosyonunda rekor! 30 bin lira hesaplara yatırılacak

DOĞRU TERCİH İÇİN KAPSAMLI DEĞERLENDİRME ŞART

Bankalar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, emeklilerin yalnızca nakit promosyon miktarına değil, aynı zamanda sunulan ek avantajlara da dikkat etmesi gerekiyor. Kredi kartı kampanyaları, alışveriş indirimleri, aidatsız kart seçenekleri ve emekliye özel faiz oranları gibi unsurlar karşılaştırma yaparken göz önünde bulundurulmalı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alaçatı, Bodrum, Fethiye: Yazlık evlerde fiyatlar uçtu: İşte en uygun bölgeler
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış oranı
TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

30 bin lira promosyon veren banka hangisi?
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.