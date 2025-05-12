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 | İrem Çınar

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor! Promosyonda çıta yükseldi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Bankalar, emeklilere sundukları promosyonları güncelleyerek rekabeti artırmayaı sürdürüyor. Milyonlarca emeklinin maaşının artacak olması, emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankaların promosyon rekabetini de artırdı. Emekli maaşını belirli bir süre boyunca aynı bankadan almayı taahhüt edenler, cazip promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Peki en yüksek banka promosyonu veren bankalar hangileri? İşte detaylar....

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:36

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyonlar için hareketli bir dönem başladı. Hem kamu hem de özel bankalar, SGK kapsamındaki emeklilere (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) yönelik promosyon kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emekliler için sunulan teklifler oldukça yüksek rakamlara çıkıyor.

Yılın başında yüzde 15,75 oranında zam yapılan emeklilerin en düşük maaşı 14.469 TL’ye yükselmişti. Şimdi ise gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Bu süreci fırsat bilen bankalar ise emeklileri kendi bünyelerine çekmek için promosyon yarışını iyice kızıştırdı. Maaş aldığı bankayı değiştirmek isteyen emekliler için hazırlanan promosyon tutarları 12.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor! Promosyonda çıta yükseldi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2025’in ilk dört ayında enflasyon yüzde 13,36 olarak gerçekleşti. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda bir zam anlamına geliyor. Geriye yalnızca mayıs ve haziran ayı verileri kaldı. Beklentilere göre, temmuz ayında emeklilere yüzde 16-17 civarında bir artış yapılması öngörülüyor. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz’da açıklanacak.

PROMOSYON REKABETİNDE BANKALAR SINIRLARI ZORLUYOR

Maaş zammıyla birlikte, emeklilerin hangi bankadan maaş alacağı da bankalar açısından büyük önem kazandı. Emekli maaş müşterisini kazanmak isteyen bankalar, promosyon kampanyalarını güncelleyerek cazip tekliflerle öne çıkıyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor! Promosyonda çıta yükseldi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Son hamlelerden biri Yapı Kredi Bankası’ndan geldi. Banka, 15 Nisan - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyıp üç yıllık taahhüt veren emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor. Buna ek olarak:

  • 2 otomatik fatura talimatı verilmesi durumunda 2.500 TL,
  • Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kartla 1.000 TL ve üzeri harcamaya 2.000 TL,
  • İlk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapanlara 500 TL,
  • İlk kez maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlara, kredi kartıyla ayda 1.000 TL harcama yapılması halinde 5 ay boyunca toplam 5.000 TL ek ödeme imkânı tanınıyor. Bu kampanya kapsamında toplamda 25.000 TL'ye kadar nakit promosyon alınabiliyor.
SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor! Promosyonda çıta yükseldi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

Türkiye İş Bankası da benzer şekilde kampanyasını yenileyerek, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL nakit promosyonun yanı sıra 6.000 TL MaxiPuan veriyor. Böylece toplam destek 21.000 TL’ye çıkıyor.

EMEKLİ SAYISI 16 MİLYONA YAKLAŞTI, REKABET KIZIŞTI

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) da sisteme dahil olmasıyla birlikte, Türkiye'deki emekli sayısı yaklaşık 16 milyona ulaştı. Bu da bankaların promosyon savaşında vites yükseltmesine neden oldu.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Promosyon başvuruları; bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından, internet bankacılığı üzerinden, ATM’lerden ya da SMS yoluyla yapılabiliyor. Promosyondan yararlanmak için üç yıl boyunca maaşın aynı bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Daha yüksek promosyon teklifi sunan başka bir bankaya geçmek isteyenler ise mevcut bankayla yaptıkları taahhütten cayarak maaşlarını taşıyabiliyor. Ancak taahhüt süresi dolmadan yapılan geçişlerde, kullanılan süreye ait promosyon dışındaki kısmın geri ödenmesi gerekiyor. Taahhüt süresi tamamlandıktan sonra ise herhangi bir kesinti olmadan banka değişikliği yapılabiliyor. Maaş taşıma işlemi banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor! Promosyonda çıta yükseldi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

Vakıfbank: 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra emekli kredi kartı ile yapılacak alışverişlere toplamda 15 bin TL nakit ödeme sunarak toplamda 27 bin TL'ye varan ödeme taahhüt ediyor.

Yapı Kredi: Emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emeklilere 25.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sağlıyor.
İş Bankası: Emeklilere maaşlarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon; ek olarak 6.000 TL MaxiPuan sunuyor. Toplam promosyon 21 bin TL'yi bulabiliyor.
ING Bank: Koşulsuz 15.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra, ek ödemelerle birlikte 25.000 TL'lik promosyon sunuyor.
Akbank: 15.000 TL'ye kadar promosyonun üzerine 2.500 TL chip-para ekleyerek 17.500 TL toplam ödül veriyor.

SSK, BağKur ve tüm emeklileri yakından ilgilendiriyor! Promosyonda çıta yükseldi: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

QNB Finansbank: 15.000 TL promosyonun yanı sıra CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirimle birlikte 16.200 TL'lik ödül sağlıyor.
Vakıf Katılım: promosyon tutarını 17.000 TL'ye, Garanti BBVA ise maaş miktarına göre 15.000 TL'ye kadar yükseltti.
Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Halkbank: Promosyonlarını 12.000 TL'ye kadar güncelledi.
TEB: Toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon.
Albaraka Türk, DenizBank: Emeklilere 20.000 TL'ye varan promosyon vaat ediyor.
ICBC Türkiye, Şekerbank: 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi.

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Sıkça Sorulan Sorular

27 bin lira promosyon veren banka hangisi?
VakıfBank: 12.000 TL nakit promosyon + alışverişlerden kazanılabilecek 15.000 TL ek ödeme Toplamda 27.000 TL promosyon sunuyor.
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#Emekli Haberleri
#Emekli Promosyonları
#Ekonomi
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