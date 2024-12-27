SSK, Bağkur zammı güncel tablo ortaya çıktı: 2025'te hesaplara ne kadar emekli maaşı yatacak?

27 Aralık 2024 12:37 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:50

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı sorgulamaları yeni yıla sayılır günler kala hız kazandı. İşçi, memur ve emeklinin geliri 2025 yılında artacak. İlk olarak asgari ücret zammı kamuoyuna duyuruldu. 3 Ocak tarihinde ise memur ve emekli maaşı zam tablosu enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazanacak. Artık gözler SSK, Bağkur emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı zammında. İşte Merkez Bankası beklentilerine göre emekli zammı ödemeleri.

Milyonlarca SSK​, Bağ-kur​ emeklisi gözünü yeni yıla çevirdi. 2025​'te ne kadar emekli maaşı alacağını merak eden vatandaşlar zam talosunu sorguluyor. Net zamlı maaşların tutarı 3 Ocak 2025 tarihinde 6 aylık enflasyon​ farkı ile netlik kazanacak. Ancak hem asgari ücret zammı hem de Merkez Bankası enflasyon tahminleri zam tutarları için son tabloyu ortaya çıkardı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR

Emekli kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme 2025 yılında hayata geçecek. Memur emeklileri dahil 16 milyon emekli ise heyecanla bu düzenlemeleri bekliyor. Öte yandan kök maaşı 11 bin lira civarında olanlar için taban aylık düzenlemesi ise hala gündemde.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaş zammı alıyor. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. 6 aylık enflasyon oranı netleşince SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak. Şubat ayı ilk haftasında maaş farkı olarak hesaplara yatacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Buna göre 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 oldu. Aralık ayı enflasyonu ile oran yeniden hesaplanacak. Merkez Bankası Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 45,28 oldu. 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 16,47 oldu.

2025'TE HESAPLARA NE KADAR EMEKLİ MAAŞI YATACAK?

Bu beklentilere göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zamları şöyle;

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,47

Memur enflasyon farkı yüzde 5,88

Toplu sözleşme zammı yüzde 6

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 12,23

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşında da düzenleme bekleniyor. Taban aylığın 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir seviyeye çıkarılacağı yönünde haberler kulislerde yankılandı. Olası ve en güçlü formül ise 15 bin lira oldu.

6 aylık enflasyon zammının yüzde 16,47 ve en düşük emekli maaşının ocak ayında 15.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;

Bu kişinin emekli kök maaşı önce 13.394 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.930 TL'ye yükselecek.

Bu rakam da Hazine desteği ile 15.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek. Yani 1.070 TL Hazine desteği verilmiş olacak.

KAYNAK: istanbulticaretgazetesi.com