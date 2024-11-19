SSK, Emekli Sandığı, Bağkur emeklileri ve memurlar dikkat: Yeni maaşınız zam tablosunda! Cebe girecek tutar belli oldu

19 Kasım 2024 12:20 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 13:01

Yeni yıl yaklaşırken milyonlar emekli ve memur zam oranını merak ediyor. Asgari ücret, emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarının zammı enflasyon oranında artacak. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun ardından açıklanacak rakamlar sabırsızlıkla bekleniyor. Gündemde ise yeni zam oranlarının yanında refah payı da var. Emekli ve memurlar için ek bir ödeme anlamına gelen ve hükümetin inisiyatifine bağlı olarak verilen refah payının maaşlara yansıması bekleniyor. İşte emekli maaş zammı 2025 hesaplaması ile beraber 4a,4b, 4c zam tablosu.

Memur​ ve emekliye zam​ için geri sayım başladı. SSK, BAĞKUR (4A-4B-4C) emekli​ maaş​ zammı hesaplaması için son tablo ortaya çıktı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşı Ocak zammı ile yeniden artacak. Artış ise enflasyona göre yapılacak. Emekliler ve memurlar yıl sonu enflasyonuna göre ortaya çıkacak 6 aylık enflasyonu beklerken, işçiler aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

ÖNCÜ VERİ MERKEZ BANKASINDAN GELDİ

Yeni yıl için geri sayım devam ederken emeklilerin gözü kulağı yapılacak olan zam oranına çevrilmiş durumda. 2025 Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR (4A-4B-4C) emekli maaşları artacak.

Çalışan çalışmayan, emekliler, memurlar, işçiler herkes Ocak ayını bekliyor. Memurlar ve emekliler ocakla Temmuz arasında zaten bir enflasyon​ farkı aldı. Şimdi temmuzla aralık arasındaki farkı alacak.

Net tutar ise 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla ortaya çıkacak. Şu ana kadar belirleyici 4 enflasyon verisi geldi. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 12 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu % 3.23

Ağustosumuz % 2.47

Eylül % 2.97

Ekim % 2.88 oldu.

GÖZLER KASIM VE ARALIK AYINDA

Merkez Bankasının son yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 44'e çıktı. Kasımda yüzde 2'ler civarında, aralıkta ise yüzde1,5'lar civarında bir enflasyon gelirse hedef tutacak.

Ekonomi yazarı Faruk Erdem'in hesabına göre 6 aylık enflasyon hesabı şu şekilde gerçekleşti:

4 aylık enflasyon: yüzde 12.06

MB anketi yıllık oran: yüzde 44.81

6 aylık enflasyon: yüzde 16.09

Bu oran emeklilere ve memurlara şöyle yansıyor:

6 aylık enflasyon: yüzde 16.06

SSK-Bağkur emeklisi: yüzde 16.06

Memur emeklisi TÜFE farkı: yüzde 5.54

Memur emeklisi artış: yüzde 11.87

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLAMASI

Memur ve memur emeklisi için hesaplama ise farklı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alıyor. Temmuzda yüzde 10'luk bir fark aldılar. 2025 Ocak'ta da yüzde 6 alacaklar. SSK Bağkur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon farkını alacak.

Yapılan hesaplamaya memur ve emekli maaşları şöyle şekilleniyor;

En düşük memur maaşı: 43.859 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.675 TL

Taban emekli aylığı: 14.512 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Emekliler için en çok merak edilen yine en düşük emekli maaşının kaç olacağı. Şu an 12.500 lira olan en düşük aylığın enflasyon farkının 15 liraya tamamlanması bekleniyor.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Milyonlarca memur ve emekli, 2025 yılı Ocak ayında yapılacak maaş zammını beklerken, enflasyon farkları ve refah payı konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Vatandaş, geçmiş dönemlerdeki gibi bir refah payı eklenmesi bekliyor. Fakat Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre memur ve memur emeklilerine açıklanan zam oranlarına ilave olarak refah payı verilmesi beklenmiyor.

Bütün bu kararlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyonun ardından belli olacak.