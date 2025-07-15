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 | İrem Çınar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatıyor: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025’in ikinci yarısında maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı ise Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 16.881 TL olarak güncellendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar? İşte, tahsis numarasına göre 4A,4B, 4C emekli maaşı 2025 Temmuz zammı hesaplama tablosu...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 09:27

Her yıl iki kez yapılan düzenlemelerinde Temmuz 2025 dönemi için net oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun () Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından, ve emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Aynı dönemde memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yansıtılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ

Zam kararının ardından en düşük da yeniden düzenlendi. Daha önce 14.469 TL olan en düşük maaş, yüzde 16,67’lik artışla birlikte 16.881 TL’ye yükseldi. Yapılan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda onaylandı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatıyor: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

KÖK MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILIYOR

maaşlarına yapılan zamlar, kök maaşlar üzerinden hesaplanıyor. Emekliler, e-Devlet sisteminde yer alan "Emekli Aylık Bilgisi" sekmesinden kendi kök maaşlarını görüntüleyebilir. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki tüm emekliler, ilgili alandan zamlı maaşlarını öğrenebilir.

"EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?" İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR

Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan yüzde 16,67’lik artış sonrası örnek zamlı maaş hesaplamaları şu şekilde:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatıyor: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

Not: Bu rakamlar yalnızca kök maaş üzerinden yapılan artışları göstermekte olup, ikramiye ve ek ödemeler bu hesaplamalara dâhil değildir.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, emekliler zamlı maaşlarını Temmuz ödemeleriyle birlikte almaya başlayacak. Ödeme takvimi ise SGK tarafından emeklinin tahsis numarasına göre belirleniyor.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin ödeme takvimi şöyle açıklandı:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatıyor: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

4A SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

Tahsis numarası sonu 7: 18 Temmuz

Tahsis numarası sonu 5: 19 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3: 20 Temmuz

Tahsis numarası sonu 1: 21 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8: 22 Temmuz

Tahsis numarası sonu 6: 23 Temmuz

Tahsis numarası sonu 4: 24 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 0: 26 Temmuz

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları yatıyor: İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5: 25 Temmuz

Tahsis numarası sonu 3, 1: 26 Temmuz

Tahsis numarası sonu 8, 6, 4: 27 Temmuz

Tahsis numarası sonu 2, 0: 28 Temmuz

Emekliler, kök maaşlarını e-Devlet’ten kontrol ederek kendi zam oranlarını net şekilde öğrenebilir.

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