SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak zammı hesabı belli oldu! İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi ve memur emeklisi maaş zammı

27 Eylül 2024 15:25 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:38

SSK Bağkur emeklisi ile memur emeklisi maaş zamları için üçüncü enflasyon verisi 3 Ekim’de açıklanacak. Böylelikle yılın ikinci yarısı için 3 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ocak-Haziran döneminde emekli maaşlarına yüzde 24,73 zam yapıldı. Ekonomistlere göre eylülde aylık enflasyon yüzde 2,2 olacak. Tüm bu verilere göre SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ocakta ne kadar olacak? Memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte yeni maaş hesabı…

Ocak 2025’te 16 milyon emeklinin maaş zammı değişecek. SSK-Bağkur emeklileri Temmuz-Aralık döneminde ortaya çıkan altı aylık enflasyon​ farkına göre maaş alacak. Memur maaşı​ ise enflasyon farkının yüzde 10’u aşan kısmı ile toplu sözleşme zammına göre yeniden belirlenecek. Temmuz enflasyonu 3,23 olarak hesaplanırken ağustosta enflasyon yüzde 2,47 oldu. Eylül enflasyonu ise 3 Ekim’de belli olacak. Milyonlar SSK​ ve Bağkur​ emekli maaş zammı ve emekli memur maaş zammı için şimdiden hesap yapmaya başladı. İşte yeni maaş hesabı…

TEMMUZDA YÜZDE 24,73 ZAM

Yılın ilk yarısı olan ocak temmuz döneminde altı aylık enflasyon farkı yüzde 24,73 olarak açıklandı. Temmuz 2025’te SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yüzde 24,73 zam yapıldı. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı olan yüzde 10'luk artışa ek olarak enflasyon farkı da aldı. Böylelikle memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 19 oldu.

TABAN MAAŞLAR DEĞİŞTİ

Yeni zamlarla beraber taban aylıklarda değişti. Temmuz ayında 10 bin lira olan taban aylıklar oluşabilecek haksızlıkların önüne geçebilmek için 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Orta Vadeli Program’da yer alan yüzde tahminlere göre, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13,44 olarak uygulanırsa 12 bin 500 liralık taban aylık 14 bin 180 TL olacak. OVP’nin tavan enflasyon tahmini olan yüzde 41,5’lik enflasyon gerçekleşirse taban aylıkların 17 bin 687 liraya kadar çıkması bekleniyor.

EYLÜL TÜFE BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verileri belli oldu. Buna göre ağustos ayında 2,2 olan aylık TÜFE eylül ayından aynı kalacak.

Temmuz ve ağustos aylarının enflasyon farkı 5,78 olacak açıklandı. Eylül ayında beklentilerin gerçekleşmesi halinde enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 7, 92 olacak. Böylelikle toplam enflasyon %8.13 oluyor. Enflasyon farkının ortaya çıkması için ise yüzde %1,73 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE MAAŞ HESABI

Orta Vadeli Program'a göre yıl sonunda enflasyon yüzde 41.5 olacak. Bu tahmin gerçekleşmesi halinde 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon artışı yüzde 13.44 olarak hesaplanacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ortaya çıkan bu enflasyon farkı eklenecek.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi sonuçlarına göre, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43,14 oldu. Bu oranında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 14.76 olacak.

OVP tahminlerine göre 2024 yıl sonunda enflasyon yüzde 41,5 olacak. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 13,44 şeklinde hesaplanacak. Böylece, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3,13 olacak. Buna Ocak zammı farkı da eklenince bu oran yüzde yüzde 9,31'i bulacak.