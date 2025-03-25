SSK ve Bağ-Kur’lulara kritik uyarı! Daha az primle yüksek emekli maaşı alabilirsiniz: Özgür Erdursun'dan çarpıcı açıklama

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, köşe yazısında Türkiye'deki emeklilik sisteminin karmaşık yapısına dikkat çekti. Erdursun, "Ülkemizde emeklilik sistemi çok da adil olmayan bir sistem. Herkesin eşit şartlarda emekli olacağı bir sistemimiz yok" diyerek, emeklilikte yaşanan sorunların eleştirisini yaptı.

SON 2520 GÜN KURALI VE STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

"Türkiye’de hangi statüden emekli olunacağı, son 2520 gün boyunca ödenen primlere göre belirleniyor" diyen Erdursun, 1 Ekim 2008 sonrasında bu kural net bir şekilde işliyor: Hangi statüde daha fazla prim günü varsa, o statüden emekli olunuyor. Ancak, bu durum öncesinde farklı bir yapıya sahipti. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar, yaş şartı olmaksızın belirli prim günlerini tamamlayarak emekli olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Erdursun’un verdiği örnekle açıklanan durum ise, emeklilik sistemindeki çarpıklığı net bir şekilde gözler önüne seriyor. 1997 yılında sigortalı olan bir erkek, 5825 günle SSK'dan emekli olabiliyor ancak 7772 prim günü olmasına rağmen emekli olamıyor. Bunun nedeni, son 2520 günün 1260 gününün Bağ-Kur priminden oluşması. Bu kişinin SSK'dan emekli olma hakkı, Bağ-Kur priminin fazla olması nedeniyle geçerli olmuyor ve Bağ-Kur’dan 9000 günü tamamlaması isteniyor.

EMEKLİLİKTE DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Erdursun, "Zorunlu Bağ-Kur ile yıllarca daha fazla prim ödeyerek Bağ-Kur’dan emekli olanlar, SSK’ya göre daha da düşük emekli aylığı alıyorlar. Bu sistem, kendi adına işyeri açan veya şirket ortağı olmak isteyenleri emeklilik açısından cezalandıran bir sistem haline gelmiş durumda," diyerek, emeklilikteki sorunları eleştirdi. Ayrıca, son 2520 gün kuralını bilerek SSK’dan emekli olmak isteyenler için, Bağ-Kur’dan daha az prim günüyle SSK’dan daha yüksek emekli aylığı alma şansı olduğu belirtti.



Erdursun, emeklilik sisteminin adil hale getirilmesi ve Bağ-Kur ile SSK arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.