SSK ve Bağkur emeklileri ocak ayı zam oranı! Emekli maaşı artışı netleşiyor

02 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 12:27

SSK ve Bağkur emeklileri temmuz ayında aldıkları zammın ardından gözlerini ocak ayına çevirdi. Enflasyonla birlikte hızla eriyen maaş zam oranları emekliyi kara kara düşündürürken ocak zammı için ortaya atılan senaryolar emekliyi heyecanlandırdı. İşte emekli zammıyla ilgili masada olan oranlar

EMEKLİ OCAK ZAMMINI BEKLİYOR

Memur ve memur emeklileri ocak ayında zam alacak. Emekliye, memura ve işçiye yeni zam oranları 2025 yılının ilk ayında açıklanacak.

2024yılının temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışı yüzde 24,73, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 19,31 oranında gerçekleşmişti.

Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayı zammına çevrildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli zammıyla ilgili tahminler gelmeye başladı. Merkez Bankası ve enflasyon rakamları ışığında ekonomistlerin beklentisi belli oldu.

Enflasyon oranına göre belirlenecek emekli zammı, için ekonomistler 10.64 ile 19.77 arasında bir zam oranı bekliyor.

EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ

İlk olarak Merkez Bankası verilerine göre bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38. Bu oran SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayında 10.64 zam yapılması anlamına geliyor. Enflasyon tahmini sapar yüzde 42 olursa zam oranı yüzde 13.84'e kadar yükselir.

Finansal Kurumlar Birliği'nin anketinde ise öngörülen yıl sonu enflasyonu yüzde 49.39 oldu. Bu oran SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 19.77 zam demek oluyor.

EKONOMİSTLER ZAM ORANINDAN DAHA UMUTLU

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlerin enflasyon beklentisi yüzde 43.31 oldu. Bu oran gerçekleşirse emekliler ocakta yüzde 14.89 zam almaya hak kazanır.

Reuters anketinde yıl sonu enflasyon yüzde 42.95 olarak öngörüldü. Bu oranla emeklilerin alacağı zam oranı yüzde 14.60 olacak.

AA Finans’ın anketi ise yüzde 14.52'lik bir zam oranını gösterdi.

Emeklilerin ocak zammı enflasyonun gidişatına göre bu oranlara yakın seyredecek.