SSK ve Bağkur'a müjde, memura darbe: Ocak zammı eşit değil! En az 4,28 puanlık fark oluşacak
Son yapılan zam hesaplamaları memur ve memur emeklisini üzecek. Emekli aylığı ve memur maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyona göre yapılacak artışların ne kadar olacağı şimdiden merak edilirken SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine göre memurlar ve memur emeklileri ocak ayında daha düşük zam alacak. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın analizine göre, memurlar aleyhine 4,28 puanlık fark oluşacak. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonra netleşecek.
Emekli aylığı ve memur maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyona göre yapılacak artışlar için nefesler tutuldu. 2025 yılı için memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon verileriyle şekillenecek. Yıl içerisinde 6 aylık periyotlar halinde maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri için 2025 ocak ayında kötü haber var.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GERİDE KALDI
Memur ve memur emeklisi SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine göre ocak ayında daha düşük zam alacak.
Dört aylık enflasyon farkı nedeniyle netleşen en az yüzde 12'lik emekli zammı oranı ile beklentiler şekillenmeye başladı. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun ardından tablonun netleşmesi bekleniyor. Şu an gelen verilere göre eni yılda işçi emeklisi en az yüzde 12, memur ve memur emeklisi en az yüzde 8 zam alacak.
ZAM ORANLARINDA UÇURUM
Emekli aylığı ve memur maaşlarında hesaplama yöntemi farklılığı nedeniyle zammın oranı kesimler arasında farklılaşacak. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın analizine göre, memur ve emeklilerini yılbaşında SSK ve BAĞ-KUR emeklisine göre 4 puan dolayında daha da düşük zam alacak.
Kasım ve aralıkta en güçlü olasılık, son iki ayda ortalama fiyat artışının yüzde 2,5 olması. Bu durumda toplam yüzde 5,06’lık artışla, maaş ve aylık artışlarının belirlenmesinde esas alınan ikinci yarıyıl enflasyonu yüzde 17,73 çıkacak.
OCAK ZAMMINDA EŞİTSİZLİK
SSK ve BAĞ- KUR emeklileri 17,73 oranında zam alacakken memur ve emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamında yüzde 13,45 zam alacak.
Memur ve memur emeklisi bu noktada zamda kayıp yaşayacak. Memurlar aleyhine 4,28 puanlık bir fark doğacak.