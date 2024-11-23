23 Kasım 2024 15:58 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:01

Son yapılan zam hesaplamaları memur ve memur emeklisini üzecek. Emekli aylığı ve memur maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyo­na göre yapılacak artışların ne kadar olacağı şimdiden merak edilirken SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine göre memurlar ve memur emeklileri ocak ayında daha düşük zam alacak. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın analizine göre, memurlar aleyhine 4,28 puan­lık fark oluşacak. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonra netleşecek.

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Emekli aylığı ve memur maaşlarına 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyo­na göre yapılacak artışlar için nefesler tutuldu. 2025​ yılı için memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak zam oranı​, enflasyon​ verileriyle şekillenecek. Yıl içerisinde 6 aylık periyotlar halinde maaşlarına zam alan memur ve memur emeklileri için 2025 ocak ayında kötü haber var.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ GERİDE KALDI

Memur ve memur emeklisi SSK ve BAĞ- KUR emeklilerine göre ocak ayında daha düşük zam alacak.

Dört aylık enflasyon farkı nedeniyle netleşen en az yüzde 12'lik emekli zammı oranı ile beklentiler şekillenmeye başladı. Kasım ve aralık ayı enflasyonunun ardından tablonun netleşmesi bekleniyor. Şu an gelen verilere göre eni yılda işçi emeklisi en az yüzde 12, memur ve memur emeklisi en az yüzde 8 zam alacak.

ZAM ORANLARINDA UÇURUM

Emekli aylığı ve memur maaşlarında hesap­lama yöntemi farklılığı nede­niyle zammın oranı kesimler arasında farklılaşacak. Dünya Gazetesi yazarı Naki Bakır'ın analizine göre, me­mur ve emeklilerini yılbaşında SSK ve BAĞ-KUR emeklisine göre 4 puan dolayında daha da düşük zam alacak.

Kasım ve aralıkta en güç­lü olasılık, son iki ayda orta­lama fiyat artışının yüzde 2,5 olması. Bu durum­da toplam yüzde 5,06’lık ar­tışla, maaş ve aylık artışlarının belirlenmesinde esas alınan ikinci yarıyıl enflasyonu yüz­de 17,73 çıkacak.

OCAK ZAMMINDA EŞİTSİZLİK

SSK ve BAĞ- KUR emeklileri 17,73 oranında zam alacakken memur ve emeklile­ri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamında yüzde 13,45 zam alacak.

Memur ve memur emeklisi bu noktada zamda kayıp yaşayacak. Memurlar aleyhine 4,28 puan­lık bir fark doğacak.