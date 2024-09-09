SSK ve Bağkur'dan emekli olacaklar dikkat! SGK Uzmanı yüksek emekli maaşı için tüyo verdi

09 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 13:28

Emekli maaşı hesapları ocak ayına daha 4 ay olmasına rağmen şimdiden başlandı. Meclis’in açılmasıyla emeklilik sisteminde köklü değişimler yapılması da bekleniyor. Yaş ve prim şartlarını sağlayarak emekli olmaya hak kazananlar için dilekçe telaşı devam ediyor. Uzman isim emekli olmak isteyenler için kritik tarihi açıklayarak daha yüksek emekli maaşı almanın tüyosunu verdi.

SSK Bağkur emeklileri ile memur emeklileri henüz iki aylık enflasyon farkının açıklanmasına rağmen maaş hesabına başladı. Milyonların gözleri bir yandan da hükümetin bir süredir sinyallerini verdiği yeni emeklilik sistemi düzenlemesinde.

Tüm şartları sağlayan ve emeklilik için gün sayanlar ise dilekçelerini verecekleri tarihi araştırıyor. Uzman isim 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin, 2025'e göre yüzde 35 daha yüksek emekli aylığı alabileceğini ifade etti.

2024 YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DAHA AVANTAJLI

SSK ve Bağ-Kur'lular ile 5510 sayılı kanuna tabi memurlar hakkında konuşan SGK Uzmanı Ali Tezel, bu gruba girenleri 2024'te emekli olmaları durumunda, emekli aylıklarının 2025 yılına göre daha yüksek olacağını söyledi.

Tezel, emekli olacakların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini vurgulayarak 2024 yılı içinde dilekçe vermelerinin maaş farkı açısından daha avantajlı olduğunu açıkladı.

Tezel, 5434 sayılı kanuna tabi memurlar için bu durumun geçerli olmadığını hatırlatarak bu kapsamdaki memurların, hangi yıl emekli olduklarına bakılmaksızın aynı koşullara tabi olacaklarını anlattı.

EMEKLİLİK SİSTEMİ SİLBAŞTAN

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Programda en çok dikkat çeken detay ise emeklilik sistemine getirilecek emekliler oldu.

Yeni sistemle çalışma süresi uzun olanlar primleri düşük olsa bile yüksek emekli maaşı alabilecekler. Yeni düzenlemede aylık bağlama sistemi ve prim gün sayısı daha fazla önem kazanacak.

Bu düzenlemeler, emeklilik maaşlarında yeni bir denge sağlanacak. Mevcut sistemde emekli maaşları ödenen prim miktarına göre belirleniyor. Yeni düzenleme ile daha uzun süre çalışan ve düşük prim ödeyen vatandaşlar da daha yüksek maaş alacaklar.